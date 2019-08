Groot vraagteken achter hotel op Hogeschoolplein. “Maar brouwerij komt er zeker”, zegt Patrick Vanoppen Bart Mertens

18 augustus 2019

18u38 0 Leuven De kans dat ondernemer Patrick Vanoppen met zijn immobedrijf Vivinvest een hotel opent op het Hogeschoolplein in Leuven is bijzonder klein. Het was nochtans de bedoeling om enkele herenhuizen om te vormen tot een hotel maar Vanoppen bevestigt dat er een groot vraagteken staat achter dat project. “Als niet alle betrokken partners op dezelfde lijn meer zitten dan stopt het op een bepaald moment. De brouwerij met proefcafé komt er wel met zekerheid”, klinkt het.

De renovatie van het Pauscollege op het Hogeschoolplein is stilaan in zicht maar hoe zit het met de andere toekomstplannen voor het plein dat er momenteel eerder troosteloos bij ligt? Die vraag stelt voormalig gemeenteraadslid Luc Ponsaerts (Open Vld) zich en niet geheel onterecht.

“Als je ziet hoe die omgeving erbij ligt, kun je enkel besluiten dat Leuven zijn historische en toeristische troeven onvoldoende weet uit te spelen”, klinkt het kritisch. Eén van de toekomstige toeristische troeven van het Hogeschoolplein moet het project van ondernemer Patrick Vanoppen worden die met zijn immobedrijf Vivinvest zo’n 16 miljoen wil investeren. Meer concreet wil Vanoppen op het Hogeschoolplein een brouwerij met proefcafé realiseren en enkele herenhuizen verbouwen tot een hotel in hartje Leuven. Dat hotel zou bestaan uit vijf herenhuizen tussen de Standonckstraat en de Lakenweversstraat. Achter de gevels –een beschermd stadsgezicht- zou uiteindelijk ruimte komen voor 63 kamers met een brasserie op de gelijkvloerse verdieping. Blijft de vraag: komt dat hotel er wel?

Partners

Ondernemer Patrick Vanoppen geeft toe dat er grote onzekerheid is geslopen in het plan om een hotel te realiseren op het Hogeschoolplein. “Het is juist dat er momenteel een groot vraagteken achter het hotel staat”, klinkt het. “Kijk, op een bepaald moment stopt het als niet alle betrokken partners nog op dezelfde lijn zitten. Ik ben al vijf jaar bezig met dat dossier… Als ondernemer ben ik ondertussen ook wat ouder geworden en dan bekijk je de zaken op een andere manier. Vroeger zou ik nog alles uit de kast hebben gehaald om dat hotel te realiseren maar die tijden zijn voorbij. Het Hogeschoolplein verdient nochtans een hotel. Hartje Leuven, perfecte ligging…Nu ligt het plein er nog beetje mistroostig bij maar dat zou moeten veranderen in de toekomst. Helaas staat er achter het hotel een groot vraagteken.”

Ik vind het fijn om die oude bieren zo dicht mogelijk bij de mensen te brengen Ondernemer Patrick Vanoppen

Vanoppen benadrukt wel dat de brouwerij met belevingscafé er met zekerheid wel komen op het Hogeschoolplein. Die brouwerij krijgt onderdak in de voormalige fuifzaal De Blauwe Kater. In totaal zullen er een zestal bieren worden gebrouwen waaronder Goldor en Peeterman. Die bieren werden in de jaren ’70 uit productie gehaald door AB InBev maar Vanoppen heeft de rechten ondertussen in handen. “De brouwerij met proefcafé komt er zeker”, zegt Patrick Vanoppen die zich naar eigen zeggen goed amuseert met zijn bierenproject. “Het bier wordt goed ontvangen door de mensen en ik vind het fijn om die oude bieren zo dicht mogelijk bij de mensen te brengen.”