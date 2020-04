Groot bufferbekken voor regenwater

op Sint-Agathaplein: “Kan 50.000 liter regenwater opslaan” Bart Mertens

23 april 2020

17u30 0 Leuven In Wilsele-Putkapel werkt de stad volop aan de aanleg van het Sint-Agathaplein. Op de plaats van het oude zwembad komt een gloednieuw dorpsplein met meer groen, zitbanken, spelelementen en toegankelijke wandelpaden. “En naast de kerk legt de stad een groot bufferbekken aan voor regenwater”, zegt schepen Dirk Vansina (CD&V). Het Sint-Agathaplein is vermoedelijk klaar tegen het einde van dit jaar.

Water zou wel eens het nieuwe goud kunnen worden in de toekomst en met de klimaatverandering in het achterhoofd moeten stadsbesturen slim omgaan met regenwater. De stad Leuven geeft alvast het goede voorbeeld met een groot bufferbekken op het Sint-Agathaplein in Wilsele-Putkapel. “Het bufferbekken naast de kerk kan 50.000 liter regenwater opslaan”, aldus Dirk Vansina, schepen van Openbare Werken. “Het ondergrondse bufferbekken vangt bij grote regenbuien een deel van het water op en voert het nadien vertraagd langs de riool af. Zo ontlast het bufferbekken het rioleringsstelsel en worden overstromingen in lagergelegen zones vermeden.”

Meestal staat een wadi droog. Daardoor kunnen de kinderen uit de buurt de wadi ook gebruiken als speelterrein Schepen van Openbare Werken Dirk Vansina (CD&V)

De opvang van regenwater in zo’n bufferbekken maakt deel uit van een masterplan rond omgaan met hemelwater. “Het basisidee is om regenwater zoveel mogelijk ter plaatse te houden en lokaal op te vangen zodat de lagergelegen zones niet al het water tegelijk moeten verwerken”, zegt schepen Vansina. “Omgaan met extreme weersomstandigheden en klimaatverandering is een hele uitdaging, maar het biedt ook kansen. Naast een bufferbekken legt de stad bijvoorbeeld ook infiltratiezones aan.”

“Een voorbeeld van zo’n zone is de wadi (waterafvoer door infiltratie) tussen het zwembad en Broekhout. Bij hevige regenval vangt de wadi een deel van het regenwater op en kan deze dienst doen als waterberging waarbij een opslag van 60.000 liter mogelijk is. Maar meestal staat een wadi droog. Daardoor kunnen de kinderen uit de buurt de wadi ook gebruiken als speelterrein. In de wadi komen bijvoorbeeld balanceerbalken, stapstenen en een steltenparcours.”