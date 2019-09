Groot bevrijdingsbal verhuist naar wandelzaal. “Er wordt erg nat weer voorspeld”, zegt Dirk Vansina (CD&V) Bart Mertens

04 september 2019

18u40 0 Leuven De weersvoorspellingen voor vrijdagavond 6 september zijn erg nat. “De stad besliste daarom om het groot bevrijdingsbal in de Wandelzaal van het historische stadhuis te laten doorgaan in plaats van buiten op de Grote Markt”, zegt schepen Dirk Vansina (CD&V).

Op 4 september 1944 werd Leuven bevrijd door de geallieerde troepen. Dat ging niet zonder slag of stoot. Midden op de Grote Markt kwam het tot een kort maar hevig gevecht en er vielen 28 doden: acht burgers, vijftien Duitse soldaten en vijf Britse soldaten. Uiteindelijk volgde de onvermijdelijke geallieerde overwinning. De Leuvense bevolking ontving de bevrijders met open armen, bloemen en kussen. Vier lange oorlogsjaren waren eindelijk voorbij. Ter herdenking van die dag, organiseert de stad verschillende activiteiten en feestelijkheden. De stad Leuven organiseert onder meer een groot bevrijdingsbal. Dat zou oorspronkelijk plaatsvinden op de Grote Markt in open lucht maar de slechte weersvoorspelling steekt stokken in de wielen.

Radio Modern

“De weersvoorspellingen voor vrijdagavond 6 september zijn erg nat. “De stad besliste daarom om het groot bevrijdingsbal in de Wandelzaal van het historische stadhuis te laten doorgaan in plaats van buiten op de Grote Markt”, zegt schepen Dirk Vansina (CD&V). “We willen die vreugdevolle dag van de bevrijding dan ook feestelijk herdenken en doen dat in de stijl van toen met een retrobal. Radio Modern zorgt voor plaatjes uit de jaren ’40 en ’50 en iedereen die verkleed komt in de stijl van toen maakt kans op een mooie prijs. Het bal begint om 20 uur.”

Expo

Voor de opening van de tentoonstelling op de Grote Markt om 19 uur verandert er niets. “Leuven kreeg het tijdens de Tweede Wereldoorlog zwaar te verduren. In 1944 bleef een verwoeste stad achter. Het stadsarchief kon het verloop van de oorlog zorgvuldig documenteren aan de hand van oude foto’s. Ter gelegenheid van de 75-jarige bevrijding van Leuven stelt het stadsarchief een groot deel van deze foto’s tentoon. Je kan er de bombardementen volgen die de bevrijding van de stad voorafgingen, De tentoonstelling loopt nog tot 30 september”, besluit schepen Dirk Vansina.