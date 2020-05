Grondverzakking zorgt voor schade aan betonnen wand langs de Lüdenscheidssingel EDLL

07 mei 2020

16u28 0 Leuven Op de bouwwerf van het nieuwe fietspad langs de Lüdenscheidssingel in Leuven is er een grondverzakking ontstaan. Daardoor kwam er een opvallende barst in de betonnen wand. Maar Wegen en Verkeer benadrukt dat de situatie veilig is én dat de werken aan het fietspad daardoor geen vertraging oplopen.

Aan de Lüdenscheidssingel in Leuven is Wegen en Verkeer bezig met de aanleg van een nieuw fietspad. Maar door een grondverzakking is er zware schade zichtbaar aan de bouwwerf. Er kwam een serieuze barst in de betonnen wand. “Dat is vermoedelijk ontstaan door een kraan die op de pechstrook stond waar op dat moment de wand in opbouw was. De breuk in de muur is exact gebeurd op de plaats waar die kraan stond”, zegt Anton De Coster van Wegen en Verkeer. “De kraan was vermoedelijk te zwaar om op die locatie te gebruiken en op dat moment is de grond verzakt.” Wie moet opdraaien voor de kosten van de herstellingswerken, beslissen de verzekeringen. “Dit wordt een verzekeringskwestie tussen aannemer en onderaannemer”, aldus De Coster.

De schade zorgt volgens Wegen en Verkeer niet voor vertraging van de werken aan het nieuwe fietspad. “De situatie is trouwens onderzocht en veilig voor zowel arbeiders als voorbijgangers. De aannemer kon na het incident de werken snel hervatten. Er is geen gevaar dat de grond verder zal zakken”, bevestigt De Coster. Het nieuwe fietspad zou dus nog steeds tegen september moeten klaar zijn.