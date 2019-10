Groene kunst in Leuven: Treepack fleurt Brusselsestraat op met luchtzuiverende muurschilderingen Bart Mertens

07 oktober 2019

17u14 0 Leuven Leuven wil een voorbeeldstad worden in de klimaatstrijd en daar moeten nu ook luchtzuiverende muurschilderingen een bijdrage aan leveren. Huis van de Tolerantie Leuven en Treepack fleuren samen met lokale artiesten de Brusselsestraat op met Airlite. Dat is een soort verf die CO2 en NO2 absorbeert met een gezondere leefomgeving tot gevolg.

ZUURSTOF! is een participatief traject waarin Treepack -opgericht door Junes Bazouz- samen met het Huis van de Tolerantie Leuven en VZW Mentality de omgeving van de Brusselsestraat opfleurt. Dankzij participatieve street art-projecten, burgerparticipatie en muurschilderingen krijgen lelijke muren, elektriciteitscabines en een viaduct een nieuwe aanblik in een fauna en flora-thema. Het project ontstond vanuit het Huis van de Tolerantie waar stafmedewerker Thomas Vanaudenhoven zich dagelijks bezighoudt om een betere sociale cohesie te creëren in de buurt van de Brusselsestraat. “Veel bewoners beklagen zich over de huidige situatie van hun buurt, meer bepaald de omgeving rond het viaduct van de Leuvense ring. Met alle feedback in het achterhoofd is er samen met kunstenaarscollectief Treepack een participatief traject opgestart waarin de probleempunten worden aangepakt”, klinkt het.

Airlite

Meer concreet wordt een elektriciteitscabine beschilderd en wel met luchtzuiverende verf. Het gaat om ‘Airlite’, een soort verf die CO2 en NO2 absorbeert. “Dit is een eerste aanzet tot een aangenamere en gezondere omgeving voor alle voorbijgangers en bewoners. Het project maakt deel uit van het overkoepelend KOM OP VOOR JE WIJK-project ZUURSTOF”, laten de initiatiefnemers optekenen. In 2020 wordt ook de onderdoorgang van het viaduct in de verf gezet en in 2021 zullen de creatieve buurtbewoners de lange zijmuur van het viaduct op de ’s Hertogenlaan met een professionele artiest uit het Treepack-netwerk transformeren tot een participatief kunstzinnig pareltje. Meer info: www.treepack.net