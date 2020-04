Groen vraagt stadsbestuur om VN-oproep tot wereldwijd staakt-het-vuren te steunen Joris Smets

26 april 2020

13u13 0 Leuven Op 23 maart riep secretaris-generaal van de Verenigde Naties (VN) António Guterres op tot een wereldwijd staakt-het-vuren zodat de focus overal kan liggen op de aanpak van het coronavirus. Groen Leuven vraagt aan de stad om deze boodschap van vrede en geweldloosheid uitdrukkelijk te onderschrijven.

“Het coronavirus kent geen landsgrenzen. Over de hele wereld vechten we tegen een gezamenlijke vijand, maar in conflictgebieden vechten gemeenschappen helaas vooral tegen elkaar”, zegt raadslid Sara Speelman. “Oorlog zet een gezondheidssysteem al hard onder druk, en burgers op de vlucht kunnen niet veilig in hun kot blijven. Momenteel heeft de wereld meer dan ooit nood aan vrede en solidariteit. We vragen aan het stadsbestuur om de oproep tot een wereldwijd staakt-het-vuren te onderschrijven en mee uit te dragen. Leuven als vredesstad en overtuigd lid van ‘Mayors for Peace’ is goed geplaatst om haar stem te laten horen en wereldwijd de krachten te bundelen in de strijd tegen deze pandemie.”

Voorstel

Er is al veel gehoor gegeven aan deze oproep: meer dan zeventig lidstaten van de VN hebben de oproep onderschreven, alsook vele mensenrechtenorganisaties en liefdadigheidsinstellingen. De Paus sloot zich bovendien aan bij het appèl. Ook lokale besturen geven het goede voorbeeld: zo heeft Ieper haar solidariteit al betuigd en ook de Gentse gemeenteraad heeft oor naar de oproep. De VN rapporteert dat in twaalf landen in conflict minstens één betrokken partij het staakt-het-vuren heeft onderschreven. Maar we zijn er nog niet. Tot vandaag hebben de Verenigde Staten en China bijvoorbeeld zich nog niet aan de maatregel willen binden.

Het voorstel ligt voor op de Leuvense gemeenteraad van 27 april.