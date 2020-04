Groen Vlaams-Brabant: “Misprijzen voor de provincieraad wordt pijnlijk duidelijk

in deze coronatijden” Bart Mertens

23 april 2020

17u00 1 Leuven De provincieraad van Vlaams-Brabant moest zich door de corona-epidemie noodgedwongen heruitvinden en schakelde over op een zitting via e-mail. Groen Vlaams-Brabant is niet te spreken over deze manier van werken. “Een omslachtige en weinig democratische procedure”, klinkt het teleurgesteld bij provincieraadslid Tie Roefs.

“In Vlaams-Brabant maakten de coronamaatregelen het misprijzen van het provinciebestuur voor de rol van de provincieraad heel duidelijk. Tegelijk moesten we vaststellen dat dit provinciebestuur ook inhoudelijk weinig ambitie toont.” Tot zover de mening van Groen Vlaams-Brabant over het feit dat de provincieraadszitting via e-mail werd georganiseerd, nu een fysieke zitting onmogelijk is door de coronamaatregelen. Provincieraadslid Tie Roefs (Groen): “De uitgedokterde vergaderprocedure via e-mail hield er geen rekening mee dat er van de minderheidspartijen in de provincieraad voorstellen zouden kunnen komen. Dat leidde tot grote bedenkingen. De corona-omstandigheden maken volgens mij heel pijnlijk duidelijk hoe groot het democratisch deficit in de provincie Vlaams-Brabant wel niet is.”

Geen discussies

Ook provincieraadslid Luka Augustijns is teleurgesteld. “Een voorstel over corona-erfgoed werd door Tie namens de fractie ingediend en een voorstel over fietsen in het provinciaal domein was van mijn hand. De twee voorstellen werden meerderheid tegen minderheid niet weerhouden. Heel jammer. Maar wat erger is, er werd zelfs niet over onze voorstellen gediscussieerd.”

Gedeputeerde Ann Schevenels nam als verantwoordelijke gedeputeerde voor de Provinciedomeinen wel contact op met Luka Augustijns. Schevenels stelde voor om het voorstel door te verwijzen naar de raadscommissie, maar daar stemde Augustijns niet mee in. Tie Roefs kreeg dan weer geen telefoontje van gedeputeerde Tom Dehaene over haar voorstel. “Ik raak door deze gang van zaken weleens ontmoedigd. Het voorstel rond corona-erfgoed valt bijvoorbeeld helemaal samen met de visie van dit provinciebestuur en toch werd de middenvinger ernaar opgestoken. Als het provinciebestuur zelf op dit idee was gekomen, was het zeker wel aanvaard. Eigenlijk is dat bijzonder flauw”, besluit Tie Roefs.