Groen park op de nieuwe Hertogensite bijna twee keer zo groot als Ladeuzeplein Esther De Leebeeck

26 februari 2020

07u00 0 Leuven Het groene park op de nieuwe Hertogensite in Leuven wordt bijna twee keer de oppervlakte van het Ladeuzeplein. Dat werd beslist door de gemeenteraad. In navolging van die beslissing heeft projectontwikkelaar Resiterra vandaag de plannen van het 1,5 hectare grote park bekend gemaakt. Er komen onder meer speelzones, de Dijle zal pal door het park lopen, de lokale biodiversiteit krijgt een duwtje in de rug én er wordt ook een stukje geschiedenis teruggebracht.

Resiterra maakte zopas de plannen bekend van het groene park op nieuwe Hertogensite. Opvallend is dat in het park maar liefst 300 meter van de Dijle terug wordt opengelegd. Daarnaast is er plaats voor een speelzone met een grote ‘speelkuil’ en krijgt het historisch erfgoed, zoals de eeuwenoude stadsomwalling, een zinvolle invulling. De projectontwikkelaar wil met het ecologisch park de binnenstedelijke biodiversiteit vergroten.

Dijle openleggen

Het groene park tussen de Brusselsestraat, de Kapucijnenvoer en de Minderbroedersstraat krijgt stilaan vorm. In totaal komt er dankzij het nieuwe park maar liefst 1,5 hectare groen bij in de Leuvense stadskern, wat even groot is als ruim twee voetbalvelden oftewel bijna dubbel zo groot als het Ladeuzeplein. De eerste plannen tonen een veelzijdig en weelderig park aan de rand van de Dijle, met een openbaar grasveld waar iedereen kan ontspannen en met ruimte voor de wilde natuur om te groeien. “De Dijle zal pal door het park lopen, want we leggen maar liefst 300 meter van de rivier open om de biodiversiteit in de binnenstad een duwtje in de rug te geven. Aan de oevers van de Dijle komen enerzijds plas- en draszones - een soort schiereilandjes in het water - en er komt ook een brede grasstrook waar bewoners kunnen ontspannen en letterlijk met de voeten in het water kunnen”, zegt Erik Van Hoof, CEO van Resiterra.

Vissoorten

“In de rivier plaatsen we op de betonnen bedding een hoeveelheid keien zodat we de stroming van het water kunnen versnellen en vertragen op bepaalde plaatsen. Daartussen ontstaat dan een bron van leven. We hopen hiermee vissoorten als de rivierdonderpad en de beekforel terug te krijgen, maar ook heel wat amfibieën", zegt tuinarchitect Erik De Waele. Aan de zijkant van de Dijle worden er rechthoekige weermuurtjes geplaatst zodat er bij hoogwater drassige plekken op de oever ontstaan. De oever wordt vervolgens beplant met onder meer kleurige wilgen, elzen en kruidachtigen.

In een stad als Leuven, waar zoveel studenten, gezinnen en wetenschappers hun thuis vinden, moeten we het goede voorbeeld geven en de natuur stimuleren. Carl Devlies, schepen ruimtelijk beleid

Voor het stadsbestuur was het een evidentie dat natuur een belangrijke rol zou krijgen bij de aanleg van het Hertogenpark. “In een stad als Leuven, waar zoveel studenten, gezinnen en wetenschappers hun thuis vinden, moeten we het goede voorbeeld geven en de natuur stimuleren. We gaan zorgen voor een idyllisch, nieuw ontspanningsplekje voor onze inwoners”, zegt schepen ruimtelijk beleid Carl Devlies (CD&V).

Speelzones

De kinderen in Leuven krijgen er een speelzone bij met een heuse ‘speelkuil’, klimboom en beweegbanken. Ouders kunnen er een oogje in het zeil houden en tegelijk een drankje nuttigen vanop het terras dat aan de speelzone grenst. En dat wordt niet het enige stukje horeca in het nieuwe stadspark: er komen ook nog een aantal horecazaken verspreid over de site. Bovendien maakt een zes meter brede fiets- en voetgangersbrug de oversteek van de Dijle mogelijk.

Leuvens erfgoed in de verf zetten

Niet enkel de natuur krijgt een grotere rol in de binnenstad. Met de aanleg van het nieuwe park wordt ook een stukje geschiedenis teruggebracht. Zo wordt een deel van de eerste Leuvense stadsomwalling, die dateert uit de 12de eeuw, volledig gerestaureerd. Op de plaatsen waar er geen delen van de muur meer staan, werkt de ontwikkelaar er met de integratie van nieuwe muurelementen. “Door de oorspronkelijke stadsomwalling te integreren in het park, krijgt het erfgoed een karaktervolle en functionele invulling”, aldus Erik Van Hoof.

De einddatum van de werken aan het nieuwe park op de Hertogensite wordt voorzien in 2024.