Groen Leuven wil duurzaam heropstarten: “Business as usual is een illusie” Bart Mertens

19 mei 2020

17u30 0 Leuven Nu we stap voor de stap uit de lockdown komen, is het belangrijk om het leven post-corona voor te bereiden. Het Leuvense stadsbestuur werkt momenteel aan een pakket maatregelen die in juni aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Voor Groen Leuven is het cruciaal dat het lokaal relanceplan toekomstgericht en duurzaam is.

Dat de crisis een financiële weerslag zal hebben op de stadsfinanciën staat vast. Hoe groot die impact zal zijn, is nog niet duidelijk maar wellicht zal er gezocht moeten worden naar een nieuw evenwicht in de begroting. Hoe dit moet gebeuren, is voer voor politiek debat en Groen Leuven dringt aan op een duurzame aanpak. Fractieleider Eva Platteau: “Het is een illusie om te denken dat we terug naar ‘business as usual’ zullen kunnen gaan. Deze crisis heeft aangetoond dat het systeem dat we kenden op grenzen stoot: economisch, ecologisch én sociaal. Europa kiest voor een relancebeleid volgens de Green Deal. Dat moeten we ook lokaal doortrekken.”

Klimaat

Blijft de vraag: wat betekent dat in de praktijk? Voor Groen Leuven is en blijft klimaatneutraliteit belangrijk. “Blijven investeren in klimaatneutraliteit want die evolutie zorgt voor een hoopvolle toekomstvisie, duurzame werkgelegenheid en innovatie bij bedrijven. Inzetten op de kwaliteit van ons leefmilieu is ook een sociale maatregel. Wat betreft de sectoren moeten we zeker ook maatregelen nemen om de cultuur- en evenementensector te ondersteunen. Net zoals de horeca behoort de cultuursector tot de zwaarst getroffen sectoren.”

De impact op de armoedecijfers zal pas de volgende maanden duidelijk worden maar laat ons door kort op de bal te spelen ervoor zorgen dat dit beperkt blijft Gemeenteraadslid Frouke Wouters (Groen)

Gemeenteraadslid Frouke Wouters pleit ervoor dat de lasten eerlijk verdeeld moeten worden en dat vooral de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. “We verwachten dat meer gezinnen in de problemen komen. Als lokaal bestuur kan je je hierop voorbereiden door de maatschappelijke dienstverlening te versterken. De echte impact op de armoedecijfers zal pas de volgende maanden duidelijk worden maar laat ons door kort op de bal te spelen ervoor zorgen dat dit beperkt blijft. Het is belangrijk om gericht steun te geven aan diegenen die het nodig hebben. Tot slot vraagt Groen Leuven extra aandacht voor kinderen en jongeren.”