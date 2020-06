Groen Leuven: “Klaarmaken voor de volgende crisis die op ons afkomt: de klimaatcrisis” Bart Mertens

30 juni 2020

16u00 0 Leuven Groen Leuven staat 100% achter het Leuvense steunplan. Toch waarschuwt Groen dat er naast de economische crisis nog een ander groot probleem op ons afkomt en dat is uiteraard de klimaatcrisis. “Deze coronacrisis zou ons allemaal moeten wakker moeten schudden”, zegt fractieleider Eva Platteau.

Leuven was de voorbije maanden een voorbeeld voor veel andere steden in de aanpak van de corona-epidemie. Zelfs tot in het buitenland kon de manier waarop de stad de gezondheidscrisis benaderde op veel lof rekenen. Met de onvermijdelijke economische crisis in het vooruitzicht steunt Groen Leuven voor 100 % het relanceplan van de stad Leuven. Fractieleider Eva Platteau: “We zijn trots op hoe het stadsbestuur deze crisis heeft aangepakt. Met een ongeziene daadkracht, wendbaarheid en creativiteit. Dit steunplan bevat een pakket maatregelen om het sociaal-economische weefsel dat stevige klappen heeft gekregen, te herstellen en te versterken.”

Sociaal-economische schade

Voor Groen Leuven moest het relanceplan meer zijn dan een opsomming van acties en zelfs een aanzet om goed voorbereid te zijn op de volgende crisis: de klimaatcrisis. “Het stadsbestuur moet blijven investeren en vooral kijken naar de toekomst door duurzaamheid en klimaatneutraliteit centraal te zetten. Deze crisis zou ons allemaal moeten wakker moeten schudden en klaarmaken voor de volgende crisis die op ons afkomt: de klimaatcrisis. Deze coronacrisis heeft aangetoond dat de sociaal-economische schade vele malen groter is als het beleid niet anticipeert op een grote bedreiging. Het bevestigt dat onze aanpak om in Leuven volop te investeren in klimaatneutraliteit de juiste is”, klinkt het nog.