Groen boos voor sponsorstop Refugee Walk, burgemeester Francken haalt uit: “Ik deed meer voor echte vluchtelingen dan Groen ooit zal doen!” Bart Mertens

22 december 2019

Groen Lubbeek is boos omdat de gemeente de Lubbeekse deelnemers aan de Refugee Walk niet langer financieel wil ondersteunen. "We vermoeden dat burgemeester Theo Francken dwars ligt om er een symbooldossier van te maken", zegt Werner Boullart. Theo Francken (N-VA) beschuldigt op zijn beurt Groen van polarisatie. "Zij zijn zogezegd 'de menselijken' en ik 'de onmenselijke'. Hun gestook heeft nul impact."

Hommeles in de Lubbeekse politiek. De reden? Het gemeentebestuur besliste zopas om geen financiële steun meer te geven aan de Refugee Walk. Het is te zeggen: Lubbekenaars die deelnemen aan het bekende event moeten niet langer rekenen op sponsoring van de gemeente Lubbeek. In het verleden was dat wel en dat stoot Groen Lubbeek tegen de borst. “Twee Lubbeekse wandelteams namen dit jaar deel aan de Refugee Walk in Leuven. Naar goede gewoonte vroegen ze aan de gemeente Lubbeek om hen te sponsoren. De voorgaande jaren deed de gemeente dat namelijk. Ook de sponsoring voor dit jaar werd positief geadviseerd door de Lubbeekse GRIS (Gemeentelijke Raad voor Internationale Samenwerking). Na tien weken treuzelen beslisten burgemeester en schepenen om tegen dat advies in te gaan en de sponsoring toch af te keuren”, zegt Werner Boullart van Groen Lubbeek.

Juridische spitsvondigheid

Blijft de vraag: waarom wil de gemeente Lubbeek de deelnemers van de Refugee Walk niet meer sponsoren? “Als officiële reden werd er meegedeeld dat de Refugee Walk niet plaatsvindt op Lubbeeks grondgebied”, vertelt Werner Boullart. “Een juridische en taalkundige spitsvondigheid die wordt gebruikt om de geest van het reglement te omzeilen. De Refugee Walk werd de voorbije jaren in Mechelen en Genk georganiseerd en kreeg toen wel gewoon steun.”

Groen probeert voortdurend te polariseren: zij zijn ‘de menselijken’ en ik ‘de onmenselijke’. Ik betreur deze persoonlijke aanvallen Burgemeester Theo Francken (N-VA)

Burgemeester Theo Francken (N-VA) werd vorig jaar ook uitgenodigd om mee te wandelen en liet toen optekenen dat de Refugee Walk op zijn steun kon rekenen. “Uiteraard ondersteun ik deze wandeling. Ik sta niet achter de filosofie van open grenzen van de Refugee Walk maar elk teken van solidariteit met de meest kwetsbare mensen in onze samenleving krijgt mijn steun”, liet Theo Francken toen optekenen. Werner Boullart van Groen Lubbeek vreest dat de burgemeester dwars ligt met voorbedachten rade. “We hebben sterk het vermoeden dat burgemeester Theo Francken hier dwars ligt en er op zijn eigen manier opnieuw een symbooldossier van wil maken. De beslissing uitstellen tot in de Warmste Week is een hoogst originele invulling van ‘elk teken van solidariteit met de meest kwetsbaren krijgt mijn steun’…”

Belastinggeld

Burgemeester Theo Francken (N-VA) is verbolgen over de reactie van Groen en beschuldigt de oppositiepartij op zijn beurt van polarisatie. “Uiteraard steun ik het goede doel maar Lubbeeks belastinggeld moet besteed worden volgens de reglementen. Groen probeert voortdurend te polariseren: zij zijn ‘de menselijken’ en ik ‘de onmenselijke’. Ik betreur deze persoonlijke aanvallen. Ik opende als staatssecretaris van Asiel en Migratie een groot asielcentrum in ons eigen dorp en nam mijn verantwoordelijkheid tijdens de grote Europese asielcrisis, elke dag opnieuw. Ik deed meer voor echte vluchtelingen dan Groen ooit zal doen. Hun gestook heeft nul impact”, klinkt het.