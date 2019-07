Greenpeace Leuven voert opnieuw actie en plaatst kunstwerk van fietser die valt EDLL

11 juli 2019

13u06 0 Leuven Greenpeace Leuven voerde vanochtend opnieuw actie voor een beter en veiliger fietsbeleid. De leden plaatsten een standbeeld van een fietser die valt tegen de bloembak op het kruispunt met de Franz Tielemanslaan aan het begin van de winkelwandelstraat.

“Door de huidige inrichting van het kruispunt moeten fietsers twee straten omrijden of afstappen en te voet verder gaan. Bijna alle fietsers rijden een stuk tegen de richting of fietsen over het zebrapad. Hierbij riskeren ze niet enkel boetes tot 150 euro, maar ook ongevallen. Met de actie willen we aantonen dat er geen veilig en efficiënt alternatief is”, zeggen de leden van Greenpeace Leuven. Door de actie hopen ze dat Stad Leuven haar verantwoordelijk opneemt om van Leuven een veiligere fietsstad te maken. Het is de tweede keer dat Greenpeace Leuven op dit kruispunt actie voert.

Het standbeeld van de fietser die valt werd ondertussen door de politie weggehaald.