Greenpeace Leuven inspireert met radicaal nieuw ontwerp voor Martelarenplein Bart Mertens

22 juni 2020

16u45 2 Leuven De stad Leuven wil het Martelarenplein een nieuwe ‘look and feel’ geven en rekent daarvoor op ideeën van de inwoners. Ook Greenpeace Leuven levert nu een bijdrage met een ontwerp voor het plein.

Enkele dagen geleden kondigde de stad Leuven een herinrichting van het Martelarenplein aan. Het stadsbestuur zette het ‘Maak het mee-platform’ open zodat de Leuvenaars ideeën kunnen aanbrengen en ook Greenpeace Leuven is al enige tijd in gesprek met het stadsbestuur om er een groener plein van te maken in de toekomst.

“Wij willen het Martelarenplein vergroenen en ontharden”, klinkt het bij Greenpeace Leuven. “Het Martelarenplein heeft symbolisch veel waarde omdat dit het eerste plein is dat je als bezoeker ziet als je met het openbaar vervoer aankomt in Leuven. Het was Groen Leuven die in mei de ambitie uitte om van Leuven de eerste Belgische sponsstad (stad die regenwater maximaal opvangt, red.) te maken. Dit is dus het ideale startpunt om deze ambities waar te maken. Met ons inspiratiefilmpje willen we aantonen welke opportuniteit er is voor het plein maar ook voor Leuven als stad. We hopen dan ook een aantal inwoners te inspireren zodat ze massaal ideeën gaan indienen met een duurzaam karakter. Wij willen alvast gaan voor maximale ontharding op een fundamentele en structurele manier, zonder gebruik van bloembakken of andere niet-duurzame oplossingen”, zegt Sven Graindor, vrijwilliger bij Greenpeace Leuven.