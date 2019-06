Gratis treinticket in ruil voor traplopen of winkelmandje heffen



Gezondheidsfonds CM plaatst 'Beweeg-O-Mat' aan station Leuven

03 juni 2019

16u10 0 Leuven Wie passeert aan het treinstation van Leuven kan een NMBS-reischeque van 10 euro winnen in ruil voor een beweegopdracht. Gezondheidsfonds CM plaatste haar ‘Beweeg-O-Mat’ nu ook voor de ingang van het station in Leuven. De actie is bedoeld als start van een nieuwe beweegcampagne.

Bewegen is gezond, zoveel is duidelijk. Maar dat hoeft niet per se hardlopen of wielrennen te zijn. De trap nemen, stofzuigen of met de kinderen spelen draagt ook bij tot de dagelijkse portie beweging. Met de actie wil CM Vlamingen bewust maken van het belang van bewegen. Een studie van het Vlaams Instituut Gezond Leven toonde aan dat Vlaamse volwassenen gemiddeld 8,3 uur per dag zitten. Bedienden en kaderleden brengen 70% van hun werktijd door op hun bureaustoel. Gemiddeld onderbreken ze die werkdag slechts vier keer om de benen te strekken.

Nochtans is het aangeraden om elke dag minstens dertig minuten te bewegen aan matige intensiteit. Daarvoor hoef je niet zwaar te gaan sporten. Alledaagse activiteiten, zoals de trap nemen, naar het werk fietsen of stofzuigen kunnen eveneens bijdragen tot die dertig minuten.

‘De Beweeg-O-Mat’ staat opgesteld in verschillende steden. Van 16 uur tot 17 uur kan je ze terugvinden voor de rode ingangsdeur aan het station van Leuven. Morgen verhuist de Beweeg-O-Mat naar station Antwerpen-Berchem en station Hasselt.