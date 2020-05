Gratis postkaartjes om Leuvenaars hart onder de riem te steken Bart Mertens

05 mei 2020

11u45 1 Leuven Het bekende Leuvense bedrijf Remy Communication heeft gratis postkaartjes ontworpen om de Leuvenaars een hart onder de riem te steken in deze moeilijke coronatijd. “Een klein gebaar maakt het verschil”, klinkt het.

Communicatiebureau Remy Communication, gevestigd in de Remy-toren in Wijgmaal, ontwierp gratis kaartjes om de Leuvenaars door deze moeilijke coronatijd te loodsen. De kaartjes zijn gratis te downloaden op hun website. Je kan er iemand digitaal mee verrassen of ze afdrukken en zelf in de brievenbus gaan steken. Extra leuk: creatievelingen of kinderen kunnen één versie nog volledig zelf inkleuren.

“We missen onze gezellige stad en de volle straten maar als we niet tot in de stad geraken, komt de stad naar ons toe. Althans zo dachten wij erover”, aldus Coach Graphic Design Hendrik-Jozef Bisschop. “Het is een klein gebaar maar zoals we allemaal merken, zijn het net die dingen die een verschil maken de dag van vandaag.”

