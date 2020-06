Gratis online festival Boek Lokal op 21 juni: “Leuven Leest, altijd en overal. En dus ook digitaal” Bart Mertens

17 juni 2020

13u30 0 Leuven Leescommunity Leuven Leest organiseert op zondag 21 juni Boek Lokal. Dat is een gratis digitaal leesfestival. “Verheug je alvast op literair lekkers vanop je terras of vanuit je zetel. Zo kan je zondagmiddag aansluiten bij De Boekenkamer met Paulien Cornelisse”, aldus schepen van Cultuur Denise Vandevoort (sp.a).

Lezen is een fijn tijdverdrijf in tijden van corona maar een leesfestival organiseren, is dan weer een ander paar mouwen. In Leuven zocht en vond leescommunity Leuven Leest een leuke oplossing. “In de voorbije maanden experimenteerde Leuven Leest met digitale versies van onze literaire events”, legt schepen van Cultuur Denise Vandevoort (sp.a) uit. “Er waren al twee digitale Boekenkamers die veel volk lokten”, gaat Danny Theuwis van 30CC verder. “Het leek dus niet meer dan logisch om Boek Lokal in een digitaal kleedje te steken. Zo zet Leuven Leest de tijdelijke beperkingen om in een voordeel. Je kan online aansluiten bij een lezing die je heel gemakkelijk en van overal kan bijwonen. We hopen meer dan ooit mensen te laten genieten van ontmoetingen met andere lezers en gesprekken over lezen. Want Leuven Leest, altijd en overal. En dus ook digitaal.”

Gouden Strop

Op het programma onder meer Paulien Cornelisse. Als cabaretière en auteur komt ze op 21 juni vertellen over haar laatste boek ‘Japan in honderd kleine stukjes’ maar geeft ze ook persoonlijke leestips. “Om 16.30 uur is er dan weer een interview met auteur Dominique Biebau die al winnaar was van de Hercule Poirotprijs en de Gouden Strop. Hij komt praten over zijn boek ‘Russisch voor beginners’. Afsluiten doen we in stijl met een boekenclub over Kindertijd, een recent uitgegeven vergeten Deense klassieker van Tove Ditlevsen. Gespreksleider van dienst is niemand minder dan auteur Niña Weijers”, laat Hanne Huyse van Bib Leuven nog weten.

Programma

12.15 uur: De Boekenkamer met Paulien Cornelisse

16.30 uur: Interview Dominique Biebau

20.00 uur: Leesclub “Kindertijd” met Niña Weijers

Doorlopende activiteiten en meer info : www.leuvenleest.be