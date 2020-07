Graafwerken fiets- en autotunnel onder snelweg zijn halfweg Kim Aerts

12 juli 2020

16u48 0

Een maand geleden is Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) ter hoogte van de Kessel-Losesteenweg in Wilsele gestart met het uitgraven van de fiets- en autotunnel onder de E314. De graafwerken aan de kant waar het verkeer richting Brussel rijdt, zijn ondertussen afgerond. Waar je normaal gezien met de auto richting Brussel rijdt, is nu de helft van de tunnel uitgegraven. Na het bouwverlof start AWV met het plaatsen van de riolering en de opbouw van de tunnel zelf. De tunnel zal helemaal klaar zijn tegen de zomer van volgend jaar.