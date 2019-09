GP Poeske Scherens-Rondom Leuven gestart onder een stralende zon EDLL

01 september 2019

15u03 0 Leuven De Grote Prijs Poeske Scherens-Rondom Leuven is van start gegaan. De opvolger van Jasper Struyven zal rond 17 uur de aankomst op de Bondgenotenlaan bereiken.

De laatste zondag van de zomervakantie in Leuven staat naar jaarlijkse traditie in teken van de Grote Prijs Poeske Scherens-Rondom Leuven. De populaire wielerwedstrijd is dit jaar al toe aan zijn 53ste editie. Heel wat bekende coureurs vonden vandaag hun weg naar Leuven. Onder meer Zakkari Dempster, Huub Duijn en Bert De Backer rijden mee. Tal van supporters zakten af naar de Grote Markt voor de start van de wedstrijd.