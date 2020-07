Gouverneur Vlaams-Brabant over lokale contact tracing: “Interessant project maar het moet haalbaar zijn” Bart Kerckhoven

18 juli 2020

20u02 0 Leuven Provinciegouverneur Lodewijk De Witte van Vlaams-Brabant zal Provinciegouverneur Lodewijk De Witte van Vlaams-Brabant zal het lokale contact tracing-project in Antwerpen opvolgen. In de provincie zijn er voorlopig geen plannen om een gelijkaardig initiatief te nemen.

In enkele wijken in Antwerpen zullen huisartsen en vrijwilligers zelf mensen contacteren die met Covid 19-patiënten in contact kwamen. Antwerps provinciegouverneur Cathy Berx kondigde dat zaterdag aan. “Het een interessant project om op te volgen”, zegt gouverneur De Witte. “Begin volgende week hebben we een overleg over de corona-epidemie met mensen van Volksgezondheid en ook burgemeesters. Het thema zal er zeker besproken worden.”

In Vlaams-Brabant lokale contact tracing is nog niet voor meteen. “In Antwerpen is er in bepaalde wijken duidelijk een stijging van het aantal patiënten vastgesteld”, zegt De Witte. “Ik kan daar zeker begrijpen dat men korter op de bal wil spelen. We moeten ook de haalbaarheid van zoiets afwachten. Als de Vlaamse overheid de contact tracing al niet goed georganiseerd krijgt dan zal dat voor een provinciebestuur ook niet eenvoudig zijn. Contact tracing is geen evidente opdracht. Dat is intussen wel duidelijk.”

De gouverneur laat weten dat er opnieuw verhoogde aandacht is voor het stijgend aantal Covid 19-besmesttingen en dat eventuele extra maatregelen op het geplande overleg besproken worden. “Ik zie intussen dat heel wat steden en gemeenten zelf al maatregelen treffen en onder andere mondmaskers verplichten tijdens evenementen op het openbaar domein zoals tijdens markten. We zullen nu kijken wat er verder nodig is.”