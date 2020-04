Gouverneur Vlaams-Brabant adviseert om geen GAS-boetes in te voeren voor corona-inbreuken mvdb Bron: Belga

10 april 2020

12u57 14 VLAAMS-BRABANT Vlaams-Brabants gouverneur Lodewijk De Witte (sp.a) raadt gemeentebesturen op basis van een advies van de procureur en korpschefs van politiezones aan om geen politiereglement te stemmen waarmee gemeentelijke administratieve sancties (GAS) kunnen worden opgelegd voor inbreuken op de corona-aanbevelingen. Dat is uit verschillende bronnen vernomen. De Witte zelf wil er geen commentaar over kwijt.

"Een vergadering tussen de procureur en de korpschefs heeft inderdaad een negatief advies uitgebracht over de invoering van GAS-boetes voor dergelijke overtredingen. Op dit ogenblik worden pv's opgestuurd naar het parket waar men kort op de bal speelt en snel werk maakt van een voorstel tot minnelijke schikking of dagvaarding. De politiezones hebben duidelijke instructies gekregen over hoe op te treden", zegt de Leuvense politiewoordvoerder Marc Vranckx.



"Omdat het systeem goed werkt, is er geen behoefte om daar nog iets aan toe te voegen met administratieve procedures dat het allemaal ingewikkelder zou maken.” Ook Leuvens burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) is dezelfde mening toegedaan. "Leuven is geen voorstander van het opleggen van GAS-boetes voor deze overtredingen. De actuele aanpak werkt goed. Er is naar het publiek duidelijk gecommuniceerd over wat mag en niet mag en de Leuvense politie doet in de eerste plaats aan positieve sensibilisering. Pas bij weerspannigheid wordt er een pv opgesteld dat vervolgens aan het parket wordt overgemaakt. Laat het ons vooral eenvoudig houden", aldus Ridouani.

In het Leuvense worden volgens Vranckx dagelijks slechts een tiental pv's opgesteld voor overtredingen van de coronamaatregelen.