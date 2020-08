Gouverneur verbiedt oppompen van water uit rivieren in Vlaams-Brabant Bart Kerckhoven

06 augustus 2020

09u46 6

Provinciegouverneur Lodewijk De Witte verbiedt het oppompen van water uit kleinere, kwetsbare waterlopen in Vlaams-Brabant. Uit grotere waterwegen zoals de kanalen mag het wel nog. In mei werd er ook al zo’n captatieverbod afgekondigd en met de start van een hittegolf die wel een week kan duren wil de gouverneur geen risico’s nemen. Het grondwaterpeil staat laag, net als elders in Vlaanderen. Wanneer het regent en het peil zo stijgt kan het captatieverbod nog aangepast worden maar dat zal dus zeker niet de eerste dagen gebeuren. Vooral voor de landbouwers is het captatieverbod een domper omdat zij vaak uit de rivieren en beken water oppompen om de gewassen te besproeien op de velden. Het verbod slaat onder andere op de Mark, de Molenbeek, de Grote Gete, delen van de Dijle en de Leigracht.