Gouverneur Jan Spooren (N-VA) roept op tot samenwerking voor post-coronabeleid: “Het is echt nodig om nog even vol te houden” Bart Mertens

30 september 2020

12u00 0 Leuven In zijn eerste rede voor de provincieraad ging kersvers Vlaams-Brabants gouverneur Jan Spooren (N-VA) in op de uitdagingen die de coronacrisis met zich meebrengt. Hij roept op tot samenwerking voor een doordacht post-coronabeleid om ervoor te zorgen dat Vlaams-Brabant veerkrachtiger uit deze crisis komt.

“Deze crisis zal wellicht de komende maanden ons leven nog sterk beheersen en nog lange tijd zijn sporen nalaten”, zegt gouverneur Jan Spooren. “De hamvraag is hoe we geleidelijk aan kunnen terugkeren naar een zo normaal mogelijk leven, zonder de gezondheid van de meest kwetsbaren in gevaar te brengen. Daarbij moeten we een aantal positieve vernieuwingen die de coronacrisis heeft teweeg gebracht, verankeren in toekomstig beleid. Ik denk hierbij aan thuiswerken, een intensiever gebruik van lokale groene open ruimte en een creatief gebruik van digitale communicatiekanalen.”

Er bestaan vele meningen over welke maatregelen best worden genomen maar ongeveer iedereen is het erover eens dat het naleven van de zes gouden regels veruit het meeste resultaat heeft Gouverneur Jan Spooren (N-VA)

De gouverneur roept verder op tot rust en duidelijkheid over de coronamaatregelen en doet vooral een oproep aan iedereen om de zes gouden regels steeds in acht te nemen. “Het is echt nodig dat we allemaal samen nog even volhouden”, zegt gouverneur Jan Spooren. “Er bestaan vele meningen over welke maatregelen best worden genomen maar ongeveer iedereen is het erover eens dat het naleven van de zes gouden regels veruit het meeste resultaat heeft.”

Ronde

Jan Spooren gaf ook een inkijk in hoe hij zijn rol als provinciegouverneur wil invullen: “Vanuit mijn functie voel ik een grote verantwoordelijkheid om te bemiddelen tussen verschillende beleidsniveaus en om doorbraken te forceren in complexe dossiers. Altijd vanuit de doelstelling om bij te dragen aan een veilige, welvarende en rechtvaardige provincie Vlaams-Brabant. Daarnaast wil ik vooral de beleidsrol van gemeentebesturen versterken. Ik ben van plan om in het voorjaar 2021 een ronde van de gemeenten te doen om hen te leren kennen en hun belangrijkste vragen en noden te horen.”