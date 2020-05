Goed nieuws voor Leuvense kids: speelterreinen morgen weer open Bart Mertens

26 mei 2020

16u45 2 Leuven De Leuvense kinderen mogen vanaf morgen opnieuw ravotten op de Leuvense speelterreinen. “Uiteraard moet er rekening worden gehouden met de veiligheidsmaatregelen maar de stadsdiensten zijn op dit moment druk in de weer om de 82 speelterreinen speelklaar te maken”, zegt schepen van Jeugd Dirk Vansina (CD&V). Twee mobiele spelcontainers zullen later op het jaar ook op verschillende locaties in de stad worden ingezet.

De kinderen –en wellicht ook de ouders- hebben er ongetwijfeld naar uitgekeken: de heropening van de speelterreinen in Leuven. Zeker voor kinderen van gezinnen die geen eigen tuin hebben aan hun woning waren de voorbije weken bijzonder zwaar door de coronamaatregelen. De stad Leuven acht de tijd nu rijp om tegemoet te komen aan de ‘goesting’ om te spelen. Of ook: vanaf woensdag 27 mei heropenen de 82 speelterreinen in Leuven de spreekwoordelijke deuren. “We zijn allemaal opgelucht en blij dat het nu weer kan”, zegt schepen van Jeugd Dirk Vansina in een eerste reactie. “Momenteel worden de nodige voorbereidingen getroffen. De stadsdiensten zorgen er bijvoorbeeld voor dat de terreinen er netjes bij liggen. Ze verwijderen onder meer het onkruid dat de voorbije weken kon groeien maar ze vernieuwen op alle terreinen ook de houtsnippers. Vanaf 8 juni worden eveneens de zandbakken industrieel gereinigd. Wonen en Werken vzw doet nu nog de controles op de veiligheid van de toestellen en werkt stevig door om alles op tijd klaar te krijgen.”

Gezond verstand

Uiteraard plaatst de stad Leuven nieuwe informatieborden met voorzorgsmaatregelen want opnieuw spelen betekent ook verantwoordelijk spelen. “We doen een warme oproep om deze versoepeling met de nodige verantwoordelijkheid en burgerzin te benaderen”, vertelt schepen Vansina. “Als we allemaal ons gezond verstand blijven gebruiken, verwachten we geen problemen. Kinderen tot en met 12 jaar mogen spelen zonder afstand te houden. Kinderen boven de 12 jaar en volwassenen die de kinderen begeleiden moeten de afstandsregels wel respecteren.”

Speeltuinen zijn vandaag meer dan ooit de tuin van de stadsbewoner, zeker voor gezinnen die geen eigen tuin hebben aan hun woning Schepen van Jeugd Dirk Vansina (CD&V)

Nu de Leuvense kinderen hun speelterreinen zo lang moesten missen, beseft schepen van Jeugd Vansina nog meer het belang van ruimte om te kunnen spelen in de stad. “Speeltuinen zijn vandaag meer dan ooit de tuin van de stadsbewoner, zeker voor gezinnen die geen eigen tuin hebben”, klinkt het. “Onze speelterreinen zijn ook ontmoetingsplekken voor ouders om een babbeltje te slaan terwijl hun kinderen ravotten. De stad Leuven blijft ook inzetten op speelterreinen. Twee speelterreinen in Klein Rijsel en in de Spaanse Kroon werden dit jaar helemaal vernieuwd en kunnen nu voor het eerst opengesteld worden. De officiële opening werd uiteraard uitgesteld omwille van de coronamaatregelen. Het belangrijkste is dat de kinderen er al kunnen spelen vanaf morgen. Ook de speeltuin Toverberg kreeg een nieuw speeltoestel met twee torentjes, een glijbaan, een hangbrug en een zandtakel. En eind juni begint de aannemer aan de werkzaamheden op het speelterrein Richard Valvekens. Ook daar komen nieuwe speeltoestellen zodat er in de zomer geravot kan worden.”

Spelcontainers

Tot slot kocht de stad Leuven ook drie spelcontainers. Eentje daarvan is bestemd voor park De Bruul dat op termijn wordt heraangelegd. Vanaf eind juni zou de spelcontainer dienst doen als tijdelijk speeltoestel voor de buurt. “De twee andere mobiele spelcontainers zullen op meerdere locaties in de stad ingezet worden”, laat Dirk Vansina nog optekenen. “Omwille van de coronamaatregelen zijn de timing en de locaties nog niet gekend maar de spelcontainers bieden wel de mogelijkheid om flexibel in te zetten op speelimpulsen in de stad.”