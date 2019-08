Goed nieuws voor kersverse ouders in Leuven: “Aangifte kindje meteen in ziekenhuis!” Bart Mertens

26 augustus 2019

18u48 0 Leuven Gemeenteraadslid Katrien Houtmeyers (N-VA) lanceerde recent een voorstel om de aangifte van een geboorte gemakkelijker te maken in Leuven. Meer concreet: de aangifte meteen in het ziekenhuis doen en niet langer in het Stadskantoor. Schepen Dirk Vansina (CD&V) laat nu weten dat de stad Leuven werk maakt van een aangifte in het ziekenhuis.

In Leuven worden elk jaar ongeveer 3.600 baby’s geboren. 99 % daarvan wordt geboren in het ziekenhuis terwijl 1 % van de ouders bewust kiest voor een thuisbevalling. Uiteraard is een geboorte een heuglijke gebeurtenis die gepaard gaat met veel vreugde en feestelijkheden maar toch mogen de administratieve verplichtingen niet uit het oog worden verloren. Zo moet de geboorte van een kind binnen de twee weken worden aangegeven bij de burgerlijke stand in het Stadskantoor. Wie die termijn overschrijdt, riskeert zelfs vervolging. “Dat is logisch want zonder geboorte-akte besta je eigenlijk niet voor de administratie met alle gevolgen vandien”, zegt schepen Dirk Vansina (CD&V).

Veel gemakkelijker voor de jonge ouders die zichzelf de verplaatsing naar het Stadskantoor besparen Katrien Houtmeyers (N-VA)

Gemeenteraadslid Katrien Houtmeyers (N-VA) –zelf mama van twee kinderen en twee pluskinderen- stelde recent voor om de aangifte van een geboorte veel gemakkelijker te maken in Leuven. “Het zou toch veel beter zijn om meteen in het ziekenhuis de aangifte te kunnen doen”, klinkt het. “Veel gemakkelijker voor de jonge ouders die zichzelf de verplaatsing naar het Stadskantoor besparen en zo meer tijd hebben om te genieten van de gezinsuitbreiding. In steden zoals Kortrijk en Gent is het systeem al ingevoerd en ik zie geen reden waarom het in Leuven niet zou kunnen.”

Het UZ Gasthuisberg gaat een speciaal lokaal voorzien en ook het Heilig Hartziekenhuis reageert enthousiast Schepen Dirk Vansina (CD&V)

Schepen Dirk Vansina (CD&V) bevestigt nu dat de stad Leuven werk maakt van de aangifte van een baby in het ziekenhuis. “De gesprekken met de Leuvense ziekenhuizen zijn aan de gang”, klinkt het. “Zo gaat het UZ Gasthuisberg een speciaal lokaal voorzien en ook het Heilig Hartziekenhuis reageert enthousiast. Er wordt ook gewerkt aan de beveiligde verbinding tussen de netwerken van de ziekenhuizen en het netwerk van de stad Leuven. Dat zal nog wat tijd in beslag nemen maar het komt in orde. We waren al van plan om de mogelijkheden voor de aangifte van een geboorte uit te breiden en meteen in het ziekenhuis aangifte doen, is er één van de mogelijkheden. We willen in de toekomst ook de mogelijkheden om een overlijden aan te geven vereenvoudigen. Nu moeten de begrafenisondernemers dat nog doen in het Stadskantoor maar in de toekomst zou ook dat elektronisch moeten kunnen.”

Feestdagen

Blijft de vraag: gaat het personeel van de stad Leuven dan permanent in één van beide Leuvense ziekenhuizen zitten om de aangiftes te registreren? “Het personeel zal inderdaad een paar dagen per week aanwezig zijn in de ziekenhuizen”, stelt schepen Vansina (CD&V). “100 % van de aangiftes registreren in een ziekenhuis zal niet kunnen maar ik schat toch dat 90 % van de aangiftes in de toekomst rechtstreeks in het ziekenhuis zal worden gedaan. We moeten immers rekening houden met weekends en feestdagen.” Katrien Houtmeyers van N-VA is blij dat de stad Leuven inspanningen doet om het leven van jonge ouders te verlichten. “Mooie vooruitgang”, klinkt het tevreden.