Goed nieuws voor fans van de Whopper: Burger King Leuven heropent morgen EDLL

04 mei 2020

14u36 12 Leuven De Burger King aan het Rector De Somerplein in Leuven gaat vanaf dinsdag 5 mei terug open. De hamburgerketen start met take-away via de partners Deliveroo, Takeaway.com en Uber Eats. Vanaf vrijdag 8 mei kunnen klanten wel zelf hun favoriete burger afhalen.

Hamburgerketen Burger King heeft sinds 18 maart de deuren gesloten. Maar fans van de Whopper kunnen hun hart ophalen, want vanaf morgen opent de Leuvense Burger King de deuren voor take-away. De hamburgerketen start met take-away via de partners Deliveroo, Takeaway.com en Uber Eats. De zaal is dus nog niet open voor klanten. Vanaf vrijdag 8 mei mogen klanten wel zelf hun favoriete burger afhalen. Let wel: er kan enkel betaald worden met Bancontact.