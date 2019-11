Go! Atheneum De Ring vergroent speelplaats ADPW

15 november 2019

13u02 0 Leuven School GO! Atheneum De Ring Leuven rekent op de hulp van de leerkrachten en leerlingen om hun speelplaats stuk per stuk te vergroenen. Dat participatief traject vertrekt vanuit de ideeën van de leerlingen. Daarbij wordt ook met mondjesmaat de hulp van ouders ingeschakeld.

“Onze school is de afgelopen 10 jaar enorm gegroeid in leerlingenpopulatie, telt momenteel net geen 1000 leerlingen en probeert te investeren in nieuw en innovatief (ICT) materiaal dat het lesgebeuren ten goede komt. De keerzijde van zulke investeringen is het feit dat het resterende budget voor vergroening, ontharding en bewegingsvriendelijk maken van de speelplaats verwaarloosbaar is. Op elke subsidie-aanbieding gaan we gretig in en van de lokale overheden krijgen we wel wat financiële en begeleidende ondersteuning (Leuven Groenplaats en MOS van de provincie), toch hebben we het gevoel dat subsidies sneller toegekend worden aan het lager onderwijs. Met het grootste respect voor wat het lager onderwijs allemaal presteert en wat ook daar met beperkte middelen gerealiseerd moet worden, maar graag óók investeringen voor zulke initiatieven in het secundair onderwijs”, zo klinkt het bij Ellen Van Gelder, beleidsondersteuner bij De Ring.

Gsm-loze eerste graad

Sinds vorig schooljaar voerde De Ring een ‘gsm-loze eerste graad’ in. “Leerlingen zaten op de speelplaats te tokkelen op de smartphone die ze van thuis meebrachten, er werd nog weinig bewogen en écht gecommuniceerd. Sinds die regel (die overigens op zowel gejuich als protest van ouders kon rekenen) spélen de kinderen van de eerste graad terug met elkaar. Ze spelen tikkertje, gebruiken springtouwen, ballen, … en ze babbelen met elkaar. Deze beslissing kunnen we een groot succes noemen. Onder andere om deze reden vinden we het onze plicht om deze jongeren een groene, bewegingsvriendelijke speelplaats aan te bieden. Een plaats waar zij nog kind kunnen en mogen zijn, een plaats waar ze een uitlaatklep vinden, want dat hebben onze jongeren nodig”, zegt Van Gelder.

“Op zaterdag 23 november organiseert de school een ‘doedag’ waarbij ze bij wijze van eerste experiment samen met leerkrachten en leerlingen een ‘toilettuin’ (over de officiële naam is de laatste discussie nog niet gevoerd) willen creëren en klimplanten willen aanplanten. Die zorgen voor minder verharding, meer groen, het beter insijpelen van grondwater, meer zuurstof, en ga zo maar door”, besluit Van Gelder.