Gloria (18) kanshebber om nieuwe Ketnet-wrapper te worden: “Ik kan goed lachen en luisteren” EDLL

11 oktober 2019

14u46 0 Leuven De 18-jarige Gloria Monserez maakt kans om Charlotte Leysen op te volgen als nieuw schermgezicht van Ketnet. De Wijgmaalse is doorgestoten naar de finale en gaat de strijd aan met Tinneke en Aaron. Via de online verkiezing ‘Wie wordt wrapper’ kunnen Ketnetters dagelijks de kandidaten volgen en stemmen op hun favoriet. Op zondag 18 oktober ontdekken we wie de winnaar wordt.

Eind juni kondigde Charlotte Leysen aan dat ze na acht jaar stopt als Ketnet-wrapper. Charlotte deed al snel een oproep naar nieuw talent. Maar liefst vijfhonderd kandidaten schreven zich in om het nieuwe schermgezicht van Ketnet te worden en vijf daarvan werden geselecteerd. Een van hen is Gloria Monserez uit Wijgmaal. Ondertussen vielen Esther en Dieter af en strijdt Gloria in de finale tegen Aaron en Tinneke.

Helden

De creatieve duizendpoot is geen onbekende voor de kijkers. Gloria is een van de Helden van Ketnet en woont op een boot. Ze studeert haar eerste jaar grafische vormgeving aan het KASK in Gent. “Via de Helden passeerde de boodschap dat Ketnet een nieuwe wrapper zocht. Ik dacht meteen: dat zou ik super tof vinden. Ik heb altijd al een grote liefde gehad voor Ketnet. Het zou mijn droomjob zijn”, aldus de Wijgmaalse. Gloria heeft heel wat passies. Naast zingen en piano spelen, houdt ze ervan om mee te spelen in theaterproducties.

De Ketnetters kunnen de overgebleven kandidaten nog een week live volgen in het Ketkot. “Hier hangt een ongelofelijk toffe groepssfeer. Natuurlijk is het spijtig dat er kandidaten afvallen, want dan mist er iets”, zegt Gloria. Op de vraag wat de kandidaten daar zoal doen in het Ketkot, antwoordt ze uitbundig: “Er staat boven een gigantische televisie! ‘s Avonds nemen we matrassen mee naar boven en kijken gewoon gezellig samen televisie”, lacht ze.

Lachen en luisteren

Om de nieuwe Ketnet-wrapper te worden, moeten de kandidaten verschillende opdrachten uitvoeren. “De meest stressvolle opdracht tot nu toe was een programma live aankondigen, want ik had dat nog nooit gedaan”, aldus Gloria. “Mijn grootste troef? Mijn enthousiasme! Ik kan goed lachen, maar evengoed luisteren. Ik zit op de chiro van Wijgmaal en als ik leiding geef aan de kinderen, geeft me dat energie”, zegt Gloria. De Wijgmaalse heeft een zus van 7 en een broer van 11. “Zij zijn het perfecte doelpubliek. Ik vraag hen geregeld wat ze leuk vinden”, aldus Gloria. Of ze ook zelf een Ketnet-fan is, staat buiten kijf. “W817 is en blijft mijn all time-favoriet”, klinkt het nog.

Wie van de drie overgebleven kandidaten de nieuwe Ketnet-wrapper wordt, zien we zondag 18 oktober. De finale is live te volgen op Ketnet en in de Ketnet-app. De Ketnetters kunnen dan weer stemmen op hun favoriete kandidaat. Succes, Gloria!