Glas te veel kost twintiger tijdelijk rijbewijs KAR

16 februari 2020

12u29 0

Een 29-jarige bestuurder uit Leuven is in de nacht van vrijdag op zaterdag zijn rijbewijs kwijtgespeeld. De twintiger trok de aandacht van een interventiepatrouille, omdat hij op de Leuvense ring zijn richtingaanwijzer niet gebruikte. Bij controle bleek al snel dat er alcohol in het spel was. Zijn rijbewijs werd meteen ingetrokken.