Gingen militairen boekje te buiten tijdens trainingskamp paracommando’s? Voor parket volstaat opschorting voor slagen aan rekruut Kim Aerts

19 juni 2020

16u05 0 Leuven Twee korporaals van het Belgische leger hebben zich in de Leuvense strafrechtbank moeten verdedigen voor slagen aan een rekruut tijdens een trainingskamp voor kandidaat-paracommando’s in Marche-les-Dames vijf jaar geleden. Beiden willen ze de vrijspraak.

Het tafereel speelde zich af in de nacht van 10 op 11 september 2015 in het Kwartier Generaal Roman in Marche-les-Dames van Defensie. Een klas van 48 Nederlandstalige rekruten volgde er een opleiding tot paracommando. Van donderdag op vrijdag kregen de rekruten een vrij kwartier, wat in burgertermen zoveel betekent als vrijaf. Wie koos om naar huis te gaan, werd de volgende ochtend om 7.30 uur weer paraat verwacht. De rekruten die opteerden om te blijven overnachten in de kazerne, werden in het holst van de nacht uit hun bed gelicht voor een inspectie van het materiaal. Wie niet in orde bleek, mocht zich aan een stomp in de maag verwachten. Een misnoegde rekruut die de opleiding door medische redenen uiteindelijk niet haalde, kon de ‘tik op de buikspieren’ maar moeilijk verkroppen. Zijn vader, eveneens een militair, trok aan de alarmbel.

Minnelijke schikking

Uiteindelijk werd het parket van Namen ingelicht en die stuurde bijna twee jaar later een minnelijke schikking naar de twee betrokken instructeurs - toen nog in rang van eerste soldaat. Omdat de afwikkeling in het Frans verliep, volgde er nooit een overschrijving. Daardoor belandde de zaak nu op het bord van de Leuvense strafrechter. Die moet oordelen of de dril van de twee dertigers te verantwoorden is in het kader van de opleiding of dat het om louter slagen gaat, die werden toegebracht in de vrije tijd van de rekruut. Voor het parket is de tweede optie de meest plausibele. Nog volgens de procureur kwamen de twee instructeurs net terug van “een vermaakuitstap” die nacht en waren ze onder invloed van alcohol. Voor R.G., die de slag met de platte hand uitdeelde, werd een probatie-opschorting gevraagd. Om van die gunstmaatregel te kunnen genieten, zou hij dan wel een cursus ‘omgaan met alcohol’ moeten volgen. G.V., de tweede betrokken instructeur, riskeert een eenvoudige opschorting.

Niet naar Afrika

De twee werden binnen het leger niet officieel berispt, maar als sanctie zouden ze niet mee op missie naar Afrika vertrokken zijn. De advocaat van G. betwistte dat er die avond alcohol in het spel was en vroeg de vrijspraak voor de slagen. “Om te kunnen veroordelen moet men kwaadwillig de intentie hebben gehad om te slagen en dat was hier niet het geval. De feiten kaderden allemaal binnen de opleiding”, benadrukte de advocaat. “Ik heb gewoon gedaan wat ze met mij destijds in mijn opleiding hebben gedaan”, viel G. zijn raadsman bij. De advocaat van V. bewandelde hetzelfde pad. “Een bokser gaat toch ook geen klacht indienen nadat hij een kamp heeft verloren. De twee krijgen binnen het leger nog de volledige steun. Het lijkt me dat de vader van die rekruut gefrustreerd was dat zijn zoon het uiteindelijk niet gehaald heeft. Na dit voorval is de opleiding een pak softer geworden trouwens.” De twee partijen vroegen de vrijspraak.

De verdediging verwees ook naar het feit dat de rekruten op het einde van hun opleiding sowieso een ‘milling’ (refererend naar aflevering Kamp Was, nvdr.) zouden hebben moeten doorstaan. Dat is een gevecht een tegen een, waarbij de rekruut eveneens klappen moet zien te incasseren. De rechter velt uitspraak op 16 juli.