Gezocht voor YOUCA Action Day: 750 jobs in Leuven Bart Mertens

13 september 2019

13u55 0 Leuven Stad Leuven, Liefst Leuven, UNIZO Vlaams-Brabant & Brussel en Voka Vlaams-Brabant gaan op zoek naar 750 jobs voor geëngageerde jongeren. Ze doen dat naar aanleiding van YOUCA Action Day –de vroegere Zuiddag- op 17 oktober.

Tijdens YOUCA Action Day engageren meer dan 15.000 jongeren uit Vlaanderen zich om tijdens de schooluren te werken voor een bedrijf, een organisatie, de overheid of particuliere ondernemer. Hun loon, 55 euro om precies te zijn, gaat integraal naar jongerenprojecten wereldwijd. Dit jaar is dat een project van Trias rond jongeren en ondernemen in Guinee én enkele projecten in België. Stad Leuven, Liefst Leuven, UNIZO Vlaams Brabant & Brussel en Voka - Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant roepen al hun leden op om deel te nemen en een geëngageerde jongere voor één dag als medewerker aan de slag te laten gaan.

De stad heeft zelf 40 vacatures geregistreerd maar dat is uiteraard niet voldoende. We rekenen ook op de bedrijven en de handelaars Schepen Lies Corneillie (Groen)

“Wij zijn trots op de 750 geëngageerde jongeren uit Leuven. Om hen allen aan het werk te helpen, heeft de stad alvast zelf 40 vacatures geregistreerd maar dat is uiteraard niet voldoende. We rekenen op de bedrijven en handelaars om voldoende vacatures te registreren. Zelf ben ik ook op zoek naar een jongere die voor één dag in mijn schoenen wil staan als schepen”, zegt schepen van Mondiaal Beleid Lies Corneillie (Groen).

Win-win

Peter Van Biesbroeck, algemeen directeur van Voka – Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant is overtuigd van het initiatief. “Steeds meer ondernemers zetten duurzaam ondernemen hoog op de agenda. Deze actie past perfect in die visie. We hopen dat ook dit jaar weer een stijgend aantal ondernemers deze enthousiaste jongeren zal ontvangen.” Ook UNIZO Vlaams-Brabant & Brussel roept ondernemers op om actief deel te nemen aan YOUCA Action Day. “Een win-win voor iedereen”, besluit Elke Tielemans, directeur van UNIZO Vlaams-Brabant & Brussel. Nog dit: werkgevers kunnen hun vacatures posten in de Youca Jobbank via jobbank.youca.be. Jongeren kunnen de hele maand september solliciteren voor hun favoriete job.