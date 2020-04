Gezellig druk in tuincentra en doe-het-zelfzaken: “De klanten verdienen een pluim voor hun discipline”, zegt Tony Vannerum Bart Mertens

18 april 2020

19u00 0 Leuven Er werd een kleine overrompeling verwacht in de tuincentra en de doe-het-zelfzaken maar in onze regio verliep de welgekomen heropening zonder noemenswaardige problemen. De uitbaters hadden dan ook de nodige veiligheidsmaatregelen genomen om de klanten op een ‘gezonde’ manier te verwelkomen. “De mensen waren duidelijk toe aan bloemen en planten om deze moeilijke periode zinvol in te vullen”, vertelt Tony Vannerum van Bloemen Vannerum in Haasrode.

De mensen moesten er een hele tijd op wachten in deze corona-epidemie maar dit weekend was er eindelijk een lichtpuntje aan het einde van de tunnel: de heropening van tuincentra en doe-het-zelfzaken. Die kwam geen moment te vroeg voor de klanten die al wekenlang dromen van een coronavrije wereld. Daar zullen we nog even op moeten wachten maar de heropening van de tuincentra en de doe-het-zelfzaken is toch duidelijk een stap in de goede richting. Of zoals één van de wachtende klanten bij Gamma in Leuven het verwoordde: “Een beetje hoop in bange dagen. Een eerste stapje op weg naar het normale leven.”

‘Normaal’ winkelen zat er evenwel nog niet in. Van de verwachte overrompeling was evenmin sprake maar toch was het gezellig druk in de tuincentra en de doe-het-zelfzaken die uiteraard de nodige veiligheidsvoorschriften nauwgezet naleefden. Dat was ook het geval bij Gamma. “In navolging van de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad heropenen de meeste GAMMA-winkels maar met aangescherpte maatregelen. Onze medewerkers zetten alles op alles om onze klanten zo goed mogelijk te kunnen helpen in al onze winkels. De gezondheid en de veiligheid van onze klanten en medewerkers staan voorop. Wij volgen dan ook strikt alle maatregelen van de overheid en zien daar ook op ook toe. Dit betekent concreet een strikt toegangsbeleid en het houden van anderhalve meter afstand. Dit zowel op het parkeerterrein, bij de ingang als in de winkel. Wij vragen de klanten ook om alleen naar de winkel te komen omdat er een maximumaantal is bepaald voor het aantal klanten dat tegelijkertijd in de winkel aanwezig kan zijn. Tot slot vragen we ook om elektronisch te betalen.” Voor zover bekend leverden die strikte voorschriften geen noemenswaardige problemen op. Hier en daar moest de ‘security’ wel één en ander in goede banen leiden. Aan de Hubo in Herent verscheen op een gegeven moment bijvoorbeeld het bordje ‘volzet’ omdat er op dat moment teveel klanten tegelijk wilden winkelen. Ook moesten klanten vaak even aanschuiven maar dat hadden ze er duidelijk voor over. De verwachte drukte bleef echter uit en dat zullen de coronaspecialisten allerminst betreuren.

Voor heel wat tuincentra was de heropening ook een financiële herademing want de corona-epidemie sloeg net toe in de lente en dat is uiteraard het topseizoen voor bloemen en planten. Bij Bloemen Vannerum in Haasrode -een vaste waarde in onze regio- zagen ze de klanten graag komen na een moeilijke periode van totale stilstand. “De mensen waren duidelijk toe aan bloemen en planten om deze moeilijke periode zinvol in te vullen”, vertelt Tony Vannerum. “Van geraniums tot kruiden…de verkoop ging vlot en dat was inderdaad welkom na de langdurige verplichte sluiting. Uiteraard hebben we de veiligheidsvoorschriften strikt nageleefd. Van een route door de zaak om contact tussen klanten maximaal te vermijden tot de ontsmetting van de betaalautomaat…we hebben alles tot in de puntjes geregeld voor de veiligheid van onze klanten en ons personeel. Ik moet zeggen dat de klanten een dikke pluim verdienen want ze toonden een grote discipline. Het werd uiteindelijk geen overrompeling maar wel een komen en gaan van klanten doorheen de dag. Ook op zondag zijn we open en we verwachten een gelijkaardige dag. Het is goed dat de overheid deze beslissing heeft genomen want de verliezen liepen hoog op. We hadden misschien nog 10 % over door leveringen aan huis. Op langere termijn zou dat onhoudbaar zijn in onze sector en al zeker in de lente want dat is ons topseizoen.”