Gewonde uil overgebracht naar dierenopvangcentrum KAR

02 juni 2019

De politie van Leuven heeft zaterdagnacht het Vogel- en zoogdierenopvangcentrum van Heusden-Zolder ingeschakeld om een gewonde uil op te pikken. Het diertje werd gevonden op de oprit van een huis langs de Aarschotsesteenweg in Wilsele. De uil bewoog nog maar hij kon niet meer vliegen. Oorzaak was wellicht een gebroken vleugel na een klap tegen een auto. De gewonde vogel werd meegenomen naar het commissariaat waar hij in de loop van de nacht door medewerkers van het dierenopvangcentrum werd opgepikt.