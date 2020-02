Gewapende overval op tankstation Tiensesteenweg JSL

18 februari 2020

Maandagavond werd het Lukoil-tankstation overvallen op de Tiensesteenweg in Leuven. Een man kwam op een scooter toe en wachtte tot de klanten uit de winkel waren. Hij stapte omstreeks 20.30 uur op de kassatoog af. De man, die zijn helm aanhield, eiste het geld uit de kassa. Toen de uitbater dit niet onmiddellijk wilde geven, haalde hij een mes boven en bedreigde de uitbater. Die maakte de kassa open en de dader stak de gevulde geldlade in een plastic zak. Hij vertrok hierna weer met zijn scooter. De lokale recherche van PZ Leuven voert het onderzoek. Van de dader is voorlopig geen spoor.