Gewapende overval op dagwinkel ADPW

23 december 2019

17u39 0

Een gewapende en gemaskerde man overviel op zondagavond rond 19.10 uur een dagwinkel in de Gemeentestraat in Kessel-Lo. De man bedreigde de uitbater met een vuurwapen en eiste geld. De uitbater zei dat hij geen geld had waarna de overvaller aan de haal ging met twintig fardes sigaretten. De man kon ontkomen. Niemand raakte gewond bij de overval. Het labo kwam ter plaatse sporen opnemen. De lokale recherche van de politiezone Leuven voert het onderzoek.