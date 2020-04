Geslagen vrouw filmt creperende man die van drie hoog naar beneden springt Kim Aerts

16 april 2020

16u42 0 Leuven Een man uit Leuven heeft acht maanden cel gekregen voor slagen aan zijn partner. Bert V. sprong na de feiten van zijn balkon op de derde verdieping omdat hij dubbel geseind stond bij de politiediensten. Hij overleefde de val ternauwernood. Zijn vriendin filmde het hele plaatje.

In de vroege ochtend van 27 juli 2019 kreeg de Leuvense politie melding dat er man gewond op straat lag. Bert V. had eerst zijn vriendin klappen gegeven en hij was daarna van het terras op drie hoog naar beneden gesprongen. Hij liep een hoofdwonde en verschillende breuken op, waaronder zijn bekken en zijn rechterarm. In plaats van de hulpdiensten te bellen, filmde Helena G. hoe haar vriend op straat lag af te zien. De man verkeerde even in levensgevaar, maar hij kwam er bovenop. Bij de vrouw werden verschillende sporen van partnergeweld aangetroffen. De twee, gekend voor drugsfeiten, werkten niet echt mee aan het onderzoek. Hij beriep zich aanvankelijk op zijn zwijgrecht. Ondertussen verblijft hij in de Leuvense hulpgevangenis. De vrouw stuurde haar kat naar het proces. Zij kreeg zes maanden cel voor schuldig verzuim. V. kreeg acht maanden cel voor het partnergeweld. Hij eiste ook nog 1.500 euro schadevergoeding van de vrouw omdat hij “doodsangsten” uitstond toen hij op straat lag te creperen en zij weigerde de hulpdiensten te bellen. Dat hij zwaar getraumatiseerd zou zijn, vond de rechter niet bewezen. “Volgens de vaststellingen van de politie was hij onder invloed van drugs en had hij veel pijn. Deze toestand heeft hij zelf veroorzaakt door van het balkon te springen.”

De rechtbank kende een symbolische schadevergoeding van 1 euro toe.