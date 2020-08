Geslaagd heropeningsweekend voor legendarisch café Den Delper Bart Mertens

17 augustus 2020

17u00 3 Leuven Café Den Delper in de Parijsstraat in Leuven is opnieuw open en kan terugblikken op een geslaagd heropeningsweekend.

Het legendarische café heropende zaterdagmiddag de deuren onder de vleugels van nieuwe uitbater Bart ‘Olli’ Van Holderbeke. De klanten vonden meteen de weg terug naar de zaak. Onder hen ook Big Bill die een levende getuige is van de hoogdagen van Den Delper in de vorige eeuw. Of ook: een monument dat een ander monument bezoekt. Voor Bart ‘Olli’ Van Holderbeke was het heropeningsweekend meer dan geslaagd. “Het was fantastisch. Ik werd er een beetje stil en emotioneel van”, zegt Olli.

“De mensen kwamen massaal opdagen maar toonden ook veel begrip voor de coronamaatregelen. Iedereen hield zich keurig aan de regeltjes. Het is jammer dat we er geen echt feest van konden maken maar ik ben ervan overtuigd dat iedereen zich goed geamuseerd heeft het voorbije weekend in Den Delper. De trein is nu vertrokken en ik kijk uit naar de toekomst. Het is leuk om een nieuw hoofdstuk te schrijven in de lange geschiedenis van deze prachtige kroeg.”