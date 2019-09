Geseinde twintigers hebben ook nog eens drugs op zak KAR

22 september 2019

12u33 0

Twee twintigers die geseind stonden in het raam van een lopend onderzoek zijn vrijdagnacht op de Oude Markt in Leuven opgepakt. Ze werden gefilmd door de bewakingscamera’s en opgemerkt door de politiedispatching. Het tweetal bleek bij controle ook in bezit te zijn van enkele gebruikshoeveelheden cocaïne.