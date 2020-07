Germaineke (77) houdt de deuren nog gesloten: “Inn ’t Joor 1 is het aan de toog te doen of niet” JSL

21 juli 2020

15u51 0 Leuven De legendarische cafébazin Germaine ‘Germaineke’ Gilis (77) heeft sinds maart ‘Inn ‘t Joor 1’ niet meer opengedaan. Germaine verwelkomt haar klanten voornamelijk aan de toog - in het kleinste café van Leuven staan amper drie tafeltjes - maar dat is momenteel niet toegelaten in tijden van corona. “Het is heel spijtig”, zegt ze. “Ik mis de klanten en het sociale contact.”

Sinds 29 december 1972 is het kleinste café van Leuven een vaste waarde in de studentenstad. Germaine is ondertussen 77 lentes jong en staat nog vol enthousiasme achter de toog ‘Inn ‘t Joor 1’, maar ook zij moest in maart de deuren sluiten omwille van het coronavirus. Alle andere cafés in Leuven zijn al weer een tijdje open, maar de lichten bij Germaine blijven uit. “Het gaat gewoon niet”, zegt ze. “Ik heb amper drie tafeltjes. Mijn klanten zitten altijd aan de toog waar ik zo’n 10 krukken heb staan. Maar sinds aan de toog hangen niet mag in tijden van corona, doe ik niet open. Voor 5 man aan de tafeltjes is het ook niet de moeite hé en dat gaat zelfs niet. Elektriciteit kost ook geld.”

50-jarig bestaan

“Deze situatie is zeker niet plezant”, vertelt Germaine. “Ik hou mij bezig met koken, de gazet lezen, voor mijn katten zorgen en soms eens naar een ander café gaan. Ik mis de mensen en het sociale contact. Ik hoop binnenkort terug op te doen, maar de cijfers stijgen weer en ik heb er geen goed oog in. Over twee jaar vier ik wel het 50-jarig bestaan van het café. Ik huur de straat af en dat wordt een groot feest. Daarna zal ik uiteraard ook nog verder doen. Wat anders, met de kaarten spelen?”



