Geringe schadevergoeding in rechtbank na dodelijke kotbrand die twee Ierse studentes het leven kostte Kim Aerts

17 september 2019

17u59 0 Leuven De rechter heeft een eerder geringe schadevergoeding toegekend aan de nabestaanden van de twee studentes die stierven in een kotbrand in 2014 in Leuven. Vijf familieleden kregen samen 48.000 euro toegewezen.

De strafrechter oordeelde twee jaar geleden dat het Iers Instituut voor Ierland in Europa de grote verantwoordelijke was voor de dodelijke kotbrand in 2014 aan de Kapucijnenvoer. Zij zouden niet voldaan hebben aan de normen van de Vlaamse Wooncode. Twee Ierse studenten, Dace Zarina (22) en Sara Gibadlo (19), kwamen vast te zitten in het inferno en stierven. De brand werd veroorzaakt door een smeulende sigaret van Shane B. (24), een Ier uit Offaly. Hij kreeg drie maanden voorwaardelijk en een geldboete van 600 euro, waarvan de helft effectief. Malachy V. (74), een Ier uit Leuven, verhuurde als eigenaar de studentenwoning aan het Leuvens Instituut voor Ierland in Europa. Hij werd veroordeeld tot een jaar cel met uitstel en een boete van 6.000 euro, waarvan de helft voorwaardelijk. Het Instituut kreeg toen een boete van 60.000 euro omdat zij de normen en de vereisten van de Vlaamse Wooncode naast zich neerlegden en niet in elke kamers rookmelders voorzag. “Het instituut beging de zwaarste fout. De organisatie had juist tot doel om residentiële faciliteiten ter beschikking te stellen van de studenten”, klonk het in het vonnis twee jaar geleden.

Volle verantwoordelijkheid

Ook bij de afhandeling van de burgerlijke belangen legde de rechtbank de verantwoordelijkheid geheel bij de drie zelfde beklaagden. Zij probeerden tevergeefs om een deel van de schuld in de schoenen van de omgekomen Sara Gibadlo te schuiven omdat er onder meer drank in het spel zou zijn geweest. Bewijs van dronkenschap werd echter niet geleverd volgens de rechter. De tweedejaarsstudenten ‘Hotel en Catering’ sliepen in een dakappartement en kwamen er vast te zitten. Gibadlo stierf door rookintoxicatie en Zarina door de immense hitte, volgens een deskundige. De familie van Dace is oorspronkelijk van Letland en Sara is afkomstig uit Polen. Ze waren nog maar net begonnen aan een cursus van 30 weken aan het Iers College in Leuven als studenten van het Galway-Mayo Institute of Technology. De familie van de studentes konden zich destijds vinden in het vonnis maar bleven met de vraag zitten hoe het mogelijk was dat de accommodatie zo ontoereikend was. De ouders, zus, broer en grootmoeder van Gibadlo hadden een schadevergoeding van 85.000 euro gevraagd. De vijf familieleden moesten het stellen met 48.000 euro. Twee andere burgerlijke partijen kregen elk 1.500 euro. De totale schadevergoeding bedraagt dus 51.000 euro. De drie veroordeelde partijen moeten die door de gedeelde aansprakelijkheid samen vergoeden.