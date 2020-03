Gerestaureerde Sint-Pieterskerk na 35 jaar klaar: de Leuvense kerk heropent met een permanente toptentoonstelling van Dieric Bouts EDLL

02 maart 2020

17u47 0 Leuven Na restauratiewerken van 35 jaar is de Leuvense Sint-Pieterskerk klaar om komend weekend feestelijk te ‘heropenen’. Een gebeurtenis die stad Leuven, Museum M, kerkraad St. Pieter en Toerisme Vlaams-Brabant niet zomaar voorbij laten gaan. De heropening gaat hand in hand met de start van de permanente toptentoonstelling ‘Tussen Hemel en Aarde – Beleef Het Laatste Avondmaal’ van Dieric Bouts.

De Sint-Pieterskerk in Leuven, intussen UNESCO erkend werelderfgoed, onderging de laatste 35 jaar een grondige restauratie van zowel de binnen- als de buitenkant. Maar die restauratiewerken zijn nu voltooid. “Mits goede zorgen is onze Sint-Pieterskerk de komende 50 jaar restauratie-vrij. Alhoewel, helemaal ‘af’ zal het werk aan zo’n iconisch monument nooit zijn”, zegt schepen van restauraties Dirk Vansina (CD&V). De Leuvense kerk is dus volledig klaar om te ‘heropenen’ voor het grote publiek en die gebeurtenis laten ze niet onopgemerkt voorbijgaan.

Dé stad van Bouts

De Sint-Pieterskerk heropent met een permanente tentoonstelling van topwerken van onder meer Dieric Bouts. De blikvangers zijn de twee belangrijkste werken van de Vlaamse meester: ‘Het Laatste Avondmaal’ en ‘De Marteling van de Heilige Erasmus’. Bouts schilderde de werken 560 jaar geleden speciaal voor de Leuvense kerk en daar zijn ze nu nog steeds te zien. “Dieric Bouts betekent voor Leuven wat Jan Van Eyck betekent voor Gent. Bouts is een van de grote Vlaamse Meesters uit de Renaissance die Leuven op de kaart heeft gezet”, vertelt burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a). “We willen Leuven dan ook wereldwijd presenteren als dé stad van Bouts. Deze nieuwe opstelling is echt iets waar de Leuvenaars fier op mogen zijn: we tonen topstukken van wereldklasse uit eigen stad, en dat op een innovatieve en interactieve manier”.

We willen Leuven wereldwijd presenteren als dé stad van Bouts Burgemeester Ridouani (sp.a)

‘Tussen Hemel en Aarde – Beleef Het Laatste Avondmaal van Bouts’ maakt deel uit van het Vlaamse Meesters-project van Toerisme Vlaanderen om de Vlaamse Meesters internationaal in de kijker te zetten. Toerisme Vlaanderen investeerde meer dan een half miljoen euro in het Leuvense project. “Dit unieke project laat de bezoekers niet alleen kennismaken met de topstukken in de Sint-Pieterskerk. Door middel van technologie wordt de bezoeker ook verleid om de stad Leuven, het decor waar Bouts leefde en werkte, te ontdekken”, aldus Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir. De kunstwerken worden terug in hun authentieke context geplaatst, maar op een digitale manier getoond.

iPad voor digitale beleving

Om het verhaal van de kunstschatten van de kerk in hun historische context te vertellen, werkte museum M een digitale beleving uit met iPads die bezoekers onderdompelt in de 12 blikvangers in de Sint-Pieterskerk. Voor bezoekers gaat het aanvoelen alsof ze deel uitmaken van ‘Het Laatste Avondmaal’ en alsof er water onder hun voeten stroomt bij de kapel van de Fiere Margriet. De digitale beleving en de bezoekersgids nemen bezoekers mee in de geschiedenis en het huidige leven van Leuven en Vlaams-Brabant. “De kunstwerken komen door de nieuwe museale opstelling helemaal tot hun recht. Niet alleen door de aangepaste verlichting of de voltooide restauratie, maar ook door de uitgebreide informatie in verschillende talen. Liefhebbers kunnen alle details ontdekken door de bezoekersgids en op maat van de jongsten is er een gezinsparcours uitgewerkt”, zegt Peter Bary, algemeen directeur van museum M.

De tentoonstelling is gratis toegankelijk voor het grote publiek vanaf zaterdag 7 maart. Tijdens het openingsfeest op de Grote Markt kunnen bezoekers voorproeven van het speciale Bouts-bier, de Bouts-saucijs en de kaas ‘Pas de Bouts’, kortom: gerechten uit de tijd van Bouts. In onze fotoreportage hieronder wordt alvast een tipje van de sluier opgelicht.