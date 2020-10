Gerenoveerd Leuvens gerechtsgebouw opent deuren voor publiek Kim Aerts

03 oktober 2020

15u39 0 Leuven Het gerenoveerde gerechtsgebouw in Leuven opent de deuren voor het publiek. De Regie der Gebouwen liet de buitenkant van het pand volledig restaureren. De werken duurden twee jaar. Dat meldt de Leuvense rechtbank van eerste aanleg.

Het gerechtsgebouw aan het Smoldersplein in Leuven heeft twee jaar in de stellingen gestaan. De buitengevel werd gereinigd en er werden nieuwe ramen en goten geplaatst. Het dak en de centrale koepel van het pand werden hersteld. Met de installering van een liftplatform moet het gebouw toegankelijker worden voor personen met een beperkte mobiliteit.

Naar aanleiding van het einde van de werken opent het gerechtsgebouw op zaterdag 10 en zondag 11 oktober de deuren voor het publiek. Het Leuvens Historisch Genootschap organiseert dat weekend tussen 12 en 18 uur rondleidingen met uitleg over de kunsthistorische ornamenten aan de buiten- en binnenkant van het gebouw. Voor elke bezoeker ligt een brochure klaar, ook voor wie liever zelf op ontdekking gaat.

Een expositie biedt inzicht in de historiek van het gebouw, de architectuur en de decoraties. De tentoonstelling kwam tot stand in samenwerking met de stad Leuven, de provincie Vlaams-Brabant, de balie van Leuven, het Rijksarchief Leuven, de FOD Justitie, de Regie der Gebouwen en Studio Roma. De rondleidingen zijn gratis. Het dragen van een mondmasker is verplicht. Ook na het openingsweekend kan het vernieuwde gerechtsgebouw bezocht worden. De expo loopt tot 25 april 2021.