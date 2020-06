Gereedschappenbib van MAAKbar geeft ‘weestenten’ een tweede leven Bart Mertens

23 juni 2020

13u09 0 Leuven Bij MAAKbar in Leuven kan je vanaf woensdag tenten uitlenen. Het gaat meer concreet om tenten die werden achtergelaten op zomerfestivals zoals Rock Werchter. “Een dertigtal zogenaamde ‘weestenten’ ligt vanaf deze week in de gereedschappenbib van MAAKbar te wachten op kampeerders”, zegt Magda Peeters van MAAKbar.

Door de corona-epidemie kiezen dit jaar meer mensen voor een vakantie in eigen land. Dat merken ze ook bij MAAKbar in Leuven waar er vragen komen naar huurtenten. “Naast het feit dat meer mensen kiezen voor een vakantie dichtbij huis is er in Leuven ook nog Kamping Kontakt die elke week op een ander plek in de stad zal neerstrijken. Bij MAAKbar kwam de vraag naar huurtenten binnen en dus zochten we naar een duurzame en circulaire oplossing om aan die vraag tegemoet te komen”, legt Magda Peeters van MAAKbar uit. “Vanaf woensdag 24 juni kan je een tent uitlenen bij de gereedschappenbib MAAKbar. De kostprijs voor leden van MAAKbar bedraagt 20 euro per week. Leuvenaars met recht op een verhoogde tegemoetkoming kunnen tenten uitlenen aan 4 euro per week en lid worden van MAAKbar kan al vanaf 10 euro. Een dertigtal ‘weestenten’ ligt vanaf deze week in de gereedschappenbib van MAAKbar te wachten op kampeerders.”

MAAKbar is gevestigd in de Tiensestraat 226 in Leuven en is open op woensdag en donderdag tussen 14 en 17 uur en op zaterdag tussen 11 en 16 uur. Alle tenten vind je nu al terug in het uitleensysteem Myturn. Meer info: info@maakbar.org