Gerechtelijk onderzoek naar poging tot inbraak JSL

14 februari 2020

16u34 0 Leuven Het parket van Leuven heeft een gerechtelijk onderzoek gevorderd naar de poging tot inbraak in de Romain Rollandstraat en vereniging van misdadigers en illegaal verblijf.

Een bewoner van de Romain Rollandstraat in Leuven merkte op woensdagavond 12 februari rond 20.20 uur geritsel op in de struiken rond een appartementsgebouw. Hij keek rond en zag een man staan op het balkon van een appartement op de eerste verdieping. Hij sprak de man aan en plots stond nog een andere man op die gehurkt verscholen zat in de tuin. De eerste man sprong van het balkon en het tweetal vluchtte weg. De getuige had een goede persoonsbeschrijving van de mannen gegeven aan de politie. Een politiepatrouille arresteerde even later twee mannen die voldeden aan deze beschrijving op de kruising van de Tivolistraat en de Tiensesteenweg. De verdachten zijn twee mannen van 30 jaar en 26 jaar die illegaal in België verblijven. De lokale onderzoeksdienst van Politiezone Leuven onderzoekt of het tweetal ook in aanmerking komt voor andere inbraken in dezelfde buurt die die avond werden gepleegd. Donderdag gebeurde in de omgeving een uitgebreid buurtonderzoek door de politie.