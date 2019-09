Gerechtelijk onderzoek naar man die zou dealen aan minderjarige ADPW

16 september 2019

De politie van Leuven was in de nacht van vrijdag op zaterdag getuige van een drugsdeal aan de Dijleterrassen op de Dirk Boutslaan in Leuven. Een patrouillerende ploeg zag dat een jongeman een pakje overhandigde aan een meisje. De politie hield de betrokkene tegen en vond het pakje met de gebruikershoeveelheid XTC dat door het meisje op de grond werd gegooid. Een huiszoeking op het adres van de 18-jarige jongen in Leuven leverde 40 paxons van in totaal 18 gram cocaïne, 35 gram cannabis en 53 gram van een onbekend kruid op. De 18-jarige Afghaanse jongen die in Leuven woont, werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Hij werd aangehouden op verdenking van handel in verdovende middelen.