Gerechtelijk onderzoek na diefstal in station ADPW

19 november 2019

In het station van Leuven werd vorige week donderdag omstreeks 12.30 uur het gsm-toestel van een vrouw gestolen. De 30-jarige vrouw uit Aarschot merkte dat ze haar gsm niet meer had toen ze op perron 7 op de trein stond te wachten. Een man bood zijn hulp aan en liet de dame met zijn gsm-toestel bellen naar haar eigen nummer. Zo kwamen ze terecht bij een koppel dat ook op het perron stond te wachten. Het slachtoffer confronteerde de vrouw van het koppel met de vraag of zij haar gsm-toestel had gestolen. Het kwam tot een handgemeen tussen de vrouwen. Tijdens het duw- en trekwerk kon het slachtoffer haar gsm-toestel bemachtigen. Het zat verstopt in de boezem van de verdachte vrouw. De verdachte vrouw en haar man ontkennen iets met de diefstal te maken te hebben. Het koppel, een Roemeense vrouw van 26 jaar en een Roemeense man van 20 jaar, werd gearresteerd door de politie. Het parket vorderde een gerechtelijk onderzoek. De twee verdachten werden vrijdag voorgeleid bij de onderzoeksrechter en aangehouden. Ze verschijnen dinsdag voor de raadkamer.