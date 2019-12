Geplande onderhandeling tussen directie AB InBev en vakbonden gaat niet door EDLL

03 december 2019

13u39 0 Leuven Vakbondsmilitanten blokkeren sinds gisterennamiddag de toegang tot AB InBev in Leuven. Aanleiding is het mislukken van de cao-onderhandelingen bij de biergigant. De vakbonden eisen meer inkomens- en werkzekerheidsgarantie voor het personeel. Vanmiddag om 13 uur stond er een nieuwe onderhandeling gepland tussen de directie van AB InBev en de vakbonden, maar die werd zonet geannuleerd.

Sinds gisterennamiddag houden de vakbonden een blokkade aan de ingang van brouwerij AB InBev. Vrachtwagens kunnen hierdoor de brouwerij niet meer in- en uitrijden. Het gaat niet om een staking, want in de brouwerij zelf wordt gewoon doorgewerkt. De vakbonden willen met de actie de directie onder druk zetten om toegevingen te doen op vlak van de werkzekerheids- en inkomensgarantie bij ontslagen om economische redenen.

De manifestatie zou doorgaan tot minstens 13 uur, omdat er op dat uur een nieuwe cao-meeting stond gepland met de directie. Maar die onderhandeling werd nu geannuleerd. Zo bevestigt AB InBev: ‘De onderhandelingsdynamiek wordt verstoord door de huidige vakbondsacties. De geplande meeting van 13 uur gaat daardoor niet door. De opheffing van de blokkade van de brouwerijen is voor AB InBev een voorwaarde om de sereniteit te herstellen en het gesprek aan de tafel terug te kunnen hervatten. De brouwer is ervan overtuigd dat de nieuwe en verbeterde voorstellen die gisteren reeds op tafel lagen een zeer goede bescherming bieden voor haar werknemers’, aldus InBev.

Of de vakbonden langer doorgaan met hun blokkadeacties wordt nog verder opgevolgd.