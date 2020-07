Gepassioneerde Leuvenaars helpen je aan je nieuwe favoriete plekje in de stad: ‘Leuven like a local’ helpt lokale economie na corona Joris Smets

15 juli 2020

Begin juli lanceerde Visit Leuven de toeristische campagne 'Leuven like a local' in samenwerking met de Afdeling Economie en Handel, Centrum Management en Liefst Leuven. De campagne is uitgewerkt rond het centrale idee: Wie kent Leuven beter dan haar inwoners? De doelstelling is om de lokale middenstand en economie een duwtje in de rug te geven in deze moeilijke tijden.

Visit Leuven ontwikkelde een online platform waar Leuvenaars hun tips kunnen invoeren en waar bezoekers, toeristen (én Leuvenaars) die tips kunnen ontdekken. Zowel cultuurliefhebbers, foodies als avonturiers vinden er adresjes op hun maat, of ze nu op zoek zijn naar een eetgelegenheid of een creatieve hotspot. Enkele dagen na de lancering deelden al bijna 100 Leuvenaars hun favoriete plekjes.

“Uit onderzoek van Toerisme Vlaanderen blijkt dat lokale bewoners en toeristen tijdens deze uitzonderlijke zomer wat terughoudender zijn in hun contacten met elkaar”, zegt Denise Vandevoort, schepen voor toerisme van de stad Leuven. “Het coronavirus zal nog wel eventjes die invloed blijven hebben. Maar Leuven is een gastvrije stad en bezoekers blijven op zoek gaan naar persoonlijke belevingen tijdens hun vakantie. Het platform van Visit Leuven speelt daar perfect op in, met digitale tips op maat. Zo kan eenieder de Leuvense plekken en fijne adresjes die hem of haar aanspreken opzoeken en nadien ter plekke komen ontdekken.”

Leuven is een kleine, gezellige stad maar groots in haar aanbod. Dat geldt zeker ook voor onze handel en horeca die in deze campagne op een prachtige manier in de kijker worden gezet Johan Geleyns, schepen van handel en werk

Lokale ambassadeurs

Zeven Leuvense influencers uit verschillende sectoren, ondernemers in de horeca, cultuur en shopping krijgen een centrale voortrekkersrol in de campagne. Zij zetten hun favoriete hotspots in de kijker op het platform en in filmpjes en posts op sociale media. Zij roepen Leuvenaars op om ook hun favoriete plekjes, adressen en tips te delen.

Doelstelling van ‘Leuven like a local’ is om de lokale middenstand en economie een duwtje in de rug te geven in moeilijke tijden, en daarbij een beroep te doen op de trots en het ambassadeurschap van de Leuvenaars. Leuven wordt zo op een heel concreet beleefbare manier als een fijne, levendige bestemming in de kijker geplaatst bij (potentieel) geïnteresseerde bezoekers. Het platform geeft visibiliteit en dus ondersteuning aan lokale ondernemers.

Even een echte Leuvenaar

“Leuven is een kleine, gezellige stad maar groots in haar aanbod”, zegt Johan Geleyns, schepen van handel en werk. “Dat geldt zeker ook voor onze handel en horeca die in deze campagne op een prachtige manier in de kijker worden gezet. We hebben ontzettend veel creatievelingen die elk op hun eigen manier voor de dagelijkse beleving in Leuven zorgen. De lokale ambassadeurs in deze campagne zijn daar een mooi voorbeeld van. Het zijn jonge ondernemers die de bezoekers uit onze buurlanden zeker kunnen inspireren om niet alleen de traditionele hoogtepunten van de stad, maar ook de nieuwe must sees van Leuven te ontdekken. Onze handelaars en horeca-uitbaters zorgen voor een aangename sfeer die bezoekers uitnodigt om even een echte Leuvenaar te zijn.”

In een eerste fase wordt de campagne gericht op de Belgische en Nederlandse potentiële bezoeker. In een later stadium zal ze verder uitgerold worden op andere buitenlandse markten. Leuvenaars kunnen nog steeds doorlopend tips ingeven op het platform.