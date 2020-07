Gemengde reacties in Leuven op vaste bubbel van vijf: “Horeca is alweer slachtoffer” Bart Mertens

27 juli 2020

18u57 3 Leuven De strengere maatregelen in de strijd tegen het coronavirus worden goed onthaald door het Leuvense stadsbestuur. “Drastisch, maar noodzakelijk”, aldus burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a). In de horeca en handel houden ze dan weer hun hart vast want ‘funshoppen’ vervangen door ‘runshoppen’ en de bubbel beperken tot vijf vaste contacten zal onvermijdelijk invloed hebben op de omzet.

De vervroegde Nationale Veiligheidsraad heeft gebracht wat ervan werd verwacht: ernstige inperkingen op de vrijheid. In de eerste plaats uiteraard de kleinere bubbel want van vijftien contacten per week gaat het naar vijf vaste contacten tot eind augustus. Lang niet evident maar volgens de experten is er geen andere mogelijkheid om een massale tweede golf te vermijden. Een noodzakelijke ‘sociale lockdown light’, zeg maar om een totale lockdown te vermijden. Burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) erkent dat de genomen maatregelen drastisch zijn maar ziet de noodzaak er wel van in.

We hadden de zomeranimatie al aangepast en op het eerste zicht lijkt er geen probleem te ontstaan door de strengere maatregelen Burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a)

“Ik pleitte zelf al via de officiële kanalen voor een kleinere bubbel en ik ben tevreden met wat er uit de bus is gekomen”, klinkt het in een eerste reactie. “De sociale bubbel met maximaal vijf vaste contacten tot eind augustus lijkt me heel duidelijk. Dit is echt van belang en de enige manier om een tweede golf te vermijden. Wat de tien mensen die je in een ander verband op afstand mag zien, is het minder duidelijk en wachten we op het ministerieel besluit. In Leuven verandert er eigenlijk niet zoveel. We hadden de zomeranimatie al aangepast en op het eerste zicht lijkt er geen probleem te ontstaan door de strengere maatregelen. Mogelijk moeten er kleine aanpassingen worden gedaan maar dat bekijken we nauwkeurig de volgende dagen. Verder zal de politie streng controleren op de andere maatregelen zoals het dragen van een mondmasker in het hart van Leuven-centrum. De komende dagen verscherpen we in Leuven onze preventieve aanpak nog, ook inzake samenscholingen. Vroegdetectie van besmette personen is ook aan de orde. Leuven zit volgens de meest recente cijfers aan 8 besmettingen op zeven dagen. Ter vergelijking: in Antwerpen werd de kaap van 500 besmettingen overschreden en dat moeten we absoluut vermijden. Ik doe een beroep op de burgerzin om dat samen waar te maken.”

Solden

In de Leuvense handel en horeca weerklinkt er meer gemor over de verstrengde maatregelen. Voor de handelaars is het immers geen goed nieuws dat ‘funshoppen’ opnieuw wordt vervangen door ‘runshoppen’. En al zeker niet met de soldenperiode… “Het is inderdaad geen goed nieuws voor onze handelaars maar het is noodzakelijk”, zegt schepen van Handel Johan Geleyns (CD&V). “Zowel de handelaars als de uitbaters van de horecazaken hebben er alles aan gedaan om dit te vermijden maar het is toch gebeurd. We moeten erdoor…Uiteraard is men niet blij in de handel en de horeca, zeker na alle geleverde inspanningen. Maar alles is beter dan een totale lockdown. Het is nu bang afwachten en er zullen op termijn wel sluitingen komen maar ik denk dat de klanten het vertrouwen zullen behouden. Dat verdienen de handelaars en de uitbaters in de horeca dubbel en dik.”

Ik vrees dat veel mensen terug tuinfeestjes zullen organiseren nu ze verplicht worden om zich aan een bubbel met vijf vaste contacten te houden David Nijs, uitbater van brasserie Den Beiaard

Toch komen de strengere maatregelen hard aan. David Nijs van brasserie Den Beiaard houdt er de moed in maar is wel teleurgesteld. “We hebben alles gedaan om dit te vermijden en door een aantal mensen die hun laars lappen aan de regels zijn we nu terug naar af”, klinkt het. “Ik vrees dat veel mensen terug tuinfeestjes zullen organiseren nu ze verplicht worden om zich aan een bubbel met vijf vaste contacten te houden de komende weken. Dit is opnieuw een stevige tegenslag voor de horeca en de handel, zoveel is zeker. We zijn opnieuw het slachtoffer van dienst maar we roeien verder met de riemen die we hebben en ik hoop dat de klanten hun vertrouwen behouden en blijven komen.”