Gemeenteraadslid Katrien Houtmeyers (N-VA) reageert kritisch op stadsbestuur na studie omtrent stadscommunicatie EDLL en ADPW

13 augustus 2019

18u21 0 Leuven Uit een nieuw tevredenheidsonderzoek, dat de stad Leuven liet uitvoeren, blijkt dat 3 op de 4 inwoners tevreden zijn over de stedelijke communicatie. Onder andere het stadsmagazine LVN wordt hierin bestempeld als een van de beste communicatiemiddelen. Gemeenteraadslid Katrien Houtmeyers van oppositiepartij N-VA reageert nog al verontwaardigd.

“Het stadsmagazine LVN, dat één van de beste informatiekanalen zou zijn volgens de studie, wordt op papier en huis-aan-huis verspreid. De stad is daar positief over, maar vergeet dat ze in juni zelf heeft voorgesteld om bestaande informatiebladen en folders fors te belasten en zo de afvalberg te verkleinen. Waarom geldt dat niet voor de stadscommunicatie? Twee maten, twee gewichten”, aldus Katrien Houtmeyers. Ze stelt voor dat de stad onderzoekt of ze die informatie niet kan integreren in reeds bestaande huis-aan-huisbladen. “Op die manier bundelen we de krachten en houden we die afvalberg samen in toom”, aldus Katrien. Volgens haar wordt er nog gewacht op de volledige resultaten van de studie. “We hebben al een kort overzicht gekregen tijdens de commissie en die data gaven toch een genuanceerder beeld dan nu door de stad gecommuniceerd wordt”, klinkt het nog.