Geldboetes voor 24 afwezige bijzitters KAR

11 juni 2019

16u10 0 Leuven De correctionele rechtbank van Leuven heeft 24 afwezige bijzitters tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 veroordeeld tot geldboetes van 400 euro. Voor zeventien van hen is de boete effectief.

Het parket van Leuven dagvaardde 27 personen die bij de recentste gemeenteraadsverkiezingen niet opdaagden als bijzitter in kiesbureaus in het gerechtelijk arrondissement Leuven. Zij hadden eerder een minnelijke schikking van 250 euro afgewezen. De rechtbank legde 24 afwezige bijzitters een boete van 400 euro op. Voor twee van hen is de helft met uitstel. Voor nog zeven anderen bedraagt het uitstel 120 euro, telkens voor een periode van drie jaar. Eén persoon betaalde de minnelijke schikking nadat hij voor de correctionele rechtbank gedagvaard was. Door de laattijdige betaling kwam de strafvordering niet te vervallen. De beklaagde werd schuldig bevonden maar op voorstel van het openbaar ministerie werd de uitspraak van de veroordeling opgeschort. Voor twee andere personen was de strafvordering wel vervallen. Naast de geldboete moeten de beklaagden ook gerechtskosten ten belope van 273,58 euro betalen. Leuven is de negende correctionele rechtbank in Vlaanderen die boetes oplegde voor bijzitters voor het niet vervullen van verplichtingen tijdens de jongste gemeenteraadsverkiezingen. In Mechelen, Tongeren, Brugge, Hasselt, Turnhout, Oudenaarde, Gent en Brussel (voor het gerechtelijk arrondissement Halle-Vilvoorde) is die procedure al afgelopen. In Antwerpen staat het vonnis voor volgende week woensdag 12 juni gepland. De uitgesproken boetes variëren. In Tongeren, Hasselt, Turnhout, Oudenaarde en nu ook Leuven bedroegen die 400 euro. Dat is ook de vordering in Antwerpen. In Brugge en Gent was dat 600 euro. In Mechelen variërden de boetes van 200 tot 600 euro en in Brussel voor het arrondissement Halle-Vilvoorde 600 tot 800 euro, de hoogste straf tot dusver.